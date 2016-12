Kohila võrkpallinaiskond kukutas kolmandal katsel TTÜ troonilt

Kohila VK/E-Service (Foto: Siim Semiskar/ERR Sport)

Kohila ja TTÜ jagasid karikatiitli omavahel juba kolmandat detsembrit järjest. Üllatav fakt on seejuures, et neljandat aastat tegutsev Kohila Võrkpalliklubi on kodustes sarjades ja Balti liigas võitnud üheksast mängus olnud tiitlist seitse, ent karikavõistlustel on suudetud TTÜ üle mängida vaid korra. Ja sedagi poolfinaalis, kui 2013. aasta novembri lõpus oldi paremad 3:1. Eelmisel aastal jäädi Tehnikaülikooli naiskonnale 2:3 alla Pärnus toimunud finaalis ja aasta varem olid Tartus peetud matšis kaotusnumbrid 1:3, teatas Volley.ee.

Käimasoleval hooajal on kahel korral kohtutud Balti liigas ja mõlemad mängud on lõppenud Kohila võiduga. Kohe avavoorus oldi koduväljakul edukamad 3:1 (25:21, 16:25, 25:14, 25:16) ja 17. detsembril Viljandis toimunud matšis 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Ühisliiga turniiritabelis on Kohila teine ja TTÜ/Tradehouse neljas, ent võistkondi lahutab teineteisest juba tosin punkti.