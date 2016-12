Poola kohtub EM-i avamängus Varssavis Serbiaga, Eesti Gdanskis Soomega

Eesti võrkpallikoondis

Seega ei pea rahvusmeeskonna poolehoidjad alagrupiturniiri raames muretsema erinevate linnade vahel sõitmise pärast ja saavad oma lemmikutele kaasa elada Gdanskis. Samas ei ole veel paigas Serbia ja Poolaga toimuvate kohtumiste kuupäevad. Õhus on võimalus, et alagrupikohtumiste vahel on ka puhkepäevad, mistõttu ei tasu fännidel veel oma reisiplaane lõplikult lukku lüüa. Kohtumiste kuupäevad peaksid selguma uue aasta alguses. Pärast EM-iga seotud kuupäevade kinnitatud informatsiooni selgumist koostab Eesti Võrkpalli Liit toetajatele ka spetsiaalse fännireisi paketi, teatas Volley.ee.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri B-alagrupis mängivad Itaalia, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi. C-alagrupi kvarteti moodustavad Bulgaaria, Hispaania, Sloveenia ja Venemaa ning D-grupi oma Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Türgi.

Iga alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka.

Igapäevaselt jalgpallistaadionina tegutsev PGE Narodowy võõrustas ka 2014. aasta võrkpalli maailmameistrivõistluste avamängu ja sealgi läksid vastamisi Poola ja Serbia. Kohtumise võitsid võõrustajad 3:0.