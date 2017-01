Rumeenlannade servisurve alla jäänud neiud kaotasid avamängu

Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis (Foto: volley.ee)

Avageimi kaotasid meie neiud eriti valusalt, sest kuni otsustavate hetkedeni hoiti paaripunktilist edu ja initsiatiivi. Paraku 21:17 eduseisu geimivõiduks vormistada ei õnnestunud. Teises neutraliseeriti rumeenlannade 8:5 algedu, kahes viimases tagaajaja rollist välja rabeleda ei õnnestunud, kirjutab volley.ee.

Tõsiselt lõhkusid vastased meid serviga, kus löödi koguni 19 (!) ässpallingut. Meie neiud sepistasid üheksa meetri joone tagant üheksa otsepunkti. Seega pole ka imestada, et Eesti koondis jäi kokkuvõttes vastuvõtul alla 20 protsendiga (29-49) ja rünnakul 18-ga (39-57). Korralikult õnnestus vaid võidetud teine geim, kus meie rünnakunäitaja oli 56 ja rumeenlannadel 55. Edukaid blokke teenisid võõrustajad tosina jagu, meie numbriks kujunes viis.

Koondise parim oli 23 punktiga klubivõrkpalli Kohilas mängiv Kertu Laak, kelle efektiivsusnäitaja oli +16. Selles statistikakategoorias küündisid lisaks temale positiivse numbrini Anna-Stiina Reinas (+4) ja Karmen Mereküla (+1).

Reedel kell 16:30 on meie koondise vastaseks Hollandi eakaaslased, kes alistasid täna kindlalt 3:0 (25:12, 25:15, 25:17) Prantsusmaa. Kell 20:00 alustavad oma valiksarja meie U21 vanuseklassi (sündinud 1. jaanuar 1997 ja hiljem) noormehed, kes kohtuvad Saksamaaga.

MM-valiksarja formaat on selline, et koondised mängivad omavahel üheringilise turniiri. Nelja alagrupi parimad ja noormeestel kaks ning neiudel kolm paremat teise koha omanikku pääsevad mai keskel toimuvasse teise ringi. Kuna osa alagruppe on kolme- ja osa neljaliikmelised, lähevad kolmandate kohtade arvestamisel maha matšid alagrupis viimasteks jäänud võistkondadega.

U21 noormeeste koondis: Stefan Kaibald, Magnus Kallas, Kristo Karp, Dmitri Korotkov, Cris Karlis Lepp, Richard Orutar, Mhait Martin Pool, Markus Uuskari, Robin Valting, Renet Vanker, Robert Viiber, Tamur Viidalepp. Peatreener Oliver Lüütsepp, treener Ülari Kaibald. Füsioterapeut Ivar Vähi, mänedžer Mihkel Sagar.

U20 neidude koondis: Ragne Dmitirjev, Gerli Gull, Hanna Liisa Ilves, Agnes Karm, Ingrid Kiisk, Kadri Kuusk, Kertu Laak, Karmen Mereküla, Loora Orav, Hanna Pajula, Silvia Pertens, Anna-Stiina Reinas. Peatreener Peeter Vahtra, treener Merle Keerutaja. Füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Margus Keerutaja.