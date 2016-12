Kohila peatreener: mängukvaliteedi üle ei saa uhkust tunda

Peeter Vahtra (Foto: ERR)

Neljandat aastat tegutsev Kohila Võrkpalliklubi oli kodustes sarjades ja Balti liigas enne tänast võitnud üheksast mängus olnud tiitlist seitse. Viimastel aastatel oli kirstunaelaks kujunenud aga just karikavõistluste esikohalahing, kus kahel eelmisel korral TTÜ-le alla jäädi, teatas Volley.ee.

Tänavust finaali alustasid võistkonnad võrdselt ja ühtses taktis mindi geimi keskosani. Seal hakkas Kohila aga vaikselt eest libisema. TTÜ juhendaja Marko Mett oli sunnitud 15:18 kaotusseisul kasutama mõtlemisaega, ent otsa tuli Eliisa Peidi kaks ässpallingut ja tekkinud vahet enam tagasi mängida ei õnnestunud. Avageimi lõpetas Kertu Laagi ründelöök.

Teine geim oli veelgi suurem jõudemonstratsioon. Julija Mõnnakmäe servidega olid karikakaitsjad püstihädas ja kui vastuvõtt korda saadi, tõrkus rünnak. Esimesele tehnilisele mõttepausile mindi Kohila 8:0 (!) juhtimisel. Imet ei juhtunud ja Laak lõpetas ka teise geimi. Sedakorda numbritega 25:15.

Tundus, et kõik läheb ka kolmandas Kohila kindla kontrolli all, kui tablool särasid nende 18:11 edunumbrid. Aga ei saa TTÜ ja Kohila karikafinaal läbi ühe müstiliselt võimsa Reelika Raabi serviseeriata. Eelmisel aastal vedas ta naiskonna kolmandas geimis 17:23 seisult 25:23 võiduni. Audentese spordihoones läks Raap pallima seisul 12:18. Kui ta lõpetas, oli Kohila naiskond täiesti liimist lahti ja TTÜ/Tradehouse 22:18 ees.

Geimivõidu järel jätkas TTÜ ülimalt südi võitlust ja korduvalt õnnestus paaripunktilised kaotusseisud tagasi mängida. Aina enam tundus, et pikem pink ja vahetusterulett hakkab ennast ära tasuma ja mängu nende kasuks kallutama. Pärast 17:20 kaotusseisult tehtud neljapunktilist spurti mindi esmalt juhtima 21:20 ja Raabi kolme järjestikuse punkti järel oldi ees 24:21. Ees ootas aga veel üks süžeepööre. Esmalt kaks punkti tänase finaali kangelannalt Kertu Laagilt, seejärel edukas Kohila blokk ja kaks TTÜ enda rünnakueksimust tähendasid 26:24 mänguvõitu.

„Aastad on näidanud, et vastane on väga sitke. Teadsime, et nad ei loovuta midagi kergelt kaitsepallidel ja pikkadel pallivahetustel. Karikavõiduga olen loomulikult rahul, ent mängukvaliteedi üle ei saa ei mina ega tüdrukud uhkust tunda. Võrkpall ei koosne ainult tugevast servist ja võimsast rünnakust. Üldmängus puterdasime liiga palju,“ nentis võitjate peatreener Peeter Vahtra. „Olin kindel, et kui korralikult lööma pääseme, siis suudame pallid ka maha lüüa, ent selliseid olukordi oleksime pidanud suutma tekitada rohkem,“ lisas ta. Võimsas hoos olnud Laak tõi 27 punkti, jäädes 22-ga plussi. Rünnakul lõi ta 38 tõstest punktiks 23 ehk 60,5 protsenti. Lisaks temalt neli edukat sulustamist. Ühegi teise Kohila palluri rünnakuprotsent ei küündinud isegi 45 protsendini.

„Nagu öeldakse, on õnn tugevamate poolel ja Kohila oli meist grammi võrra parem. Nad lõid meid sama relvaga ehk hea serviga, millega neid halvata proovisime. Mul ei ole võistkonnale ühtegi etteheidet, nad on supertüdrukud,“ sõnas TTÜ peatreener Marko Mett finaalkohtumise järel.