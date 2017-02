Järvamaa sai ühisliigas Rakvere üle magusa koduvõidu

Saarlased saavad taas ühiselt rõõmu tunda, sest neil on saarel jälle üks maailmameister juures. Kahe käe sõrmed on piisavad, et läbi aastate saarlastest maailmameistrid saaks kokku lugeda ja järjekordse sellise tiitli võistles välja Georg Paomees jääpurjetamises.