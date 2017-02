Naiste võrkpallikoondise nurgaründaja koduklubi võimas seeria sai lõpu

Nette Peit (Foto: ERR)

Engelholm, kes on kaotanud 19 matšist vaid ühe ning võistkonna geimide suhe on 54:6, alistas Lindesbergi 3:0 (25:15, 25:18, 25:17), kirjutab volley.ee. Kohtumise kokkuvõttes oli Lindesbergi rünnakuprotsent vaid 23. Sarja valitseja vastu oli suurtes raskustest ka Nette Peit. Rahvusnaiskonna nurgaründaja tõi kuus punkti, ent rünnakul lõi ta 26 tõstest punktiks vaid neli ehk 15 protsenti. Lisaks üks edukas sulustamine ja ässpalling. Serviga on Peit toonud kokku 41 punkti ja sarja parim on ka tema geimi keskmine (0,69). Tabelis hoiab Lindesberg 33 punktiga neljandat positsiooni.

Erfurt Schwarz-Weiss jäi Bundesligas tabelis neljandat kohta hoidvale Potsdamile alla 0:3 (13:25, 19:25, 18:25). Liis Kullerkann sekkus kolmandas geimis vahetusest, kus ta tõi nii pallingul, blokis kui rünnakul ühe punkti. Erfurti naiskond on Saksamaa meistrisarjas kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 11. kohal.

Temporündaja õde, Kadi Kullerkann ja Almelo Eurosped kaotasid Hollandi meistrisarja vahegrupiturniiri avaringis. Kuue naiskonna osalusel toimuval turniiril jäädi esimeses matšis 1:3 (16:25, 26:24, 19:25, 23:25) alla Sliedrecht Sport naiskonnale. Kullerkann tõi üheksa punkti, neist ühe serviga.