Tallinna Selver ja Rakvere pöörasid kaotusseisu võiduks

Lincoln Williams (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Rakvere meeskond läks võõrsil vastamisi Biolars/Jelgavaga. Enam kui kaks tundi väldanud matši järel särasid tablool koduvõistkonna 2:3 (31:29, 25:17, 18:25, 15:25, 13:15) kaotusnumbrid. Otsustavas geimis oli Rakverel võimas edu vastuvõtul, kus nende näitaja oli 83,3 protsenti, Jelgaval 42,9. Samas rünnakule nii selge edu üle ei kandunud. Lääne-Virumaa klubi lõi 21 tõstest punktiks üheksa ehk 42,9 protsenti Lätlased lõpetasid sama tõstete arvu juures edukalt seitse rünnakut ehk 33,3 protsenti, kirjutab volley.ee.

Kohtumise parimana tõi Rakvere diagonaalründaja Siim Põlluäär 22 punkti, ent rünnakul lõi ta punktiks 55 tõstest 19 ehk 34,5 protsenti. Tanel Uusküla lisas 16, pooled punktid blokiga toonud Romet Priimägi kümme ja Andris Õunpuu üheksa. Vanameister näitas seejuures 75-protsendilist efektiivsust.

Selver madistas viis geimi Jēkabpils Lušiga. Pärast kaht geimivõitu lätlased meie võistkonnale enam suurt vastupanu osutada ei suutnud ja matši lõppnumbrid olid nende poolt vaadatuna 2:3 (25:18, 26:24, 14:25, 14:25, 9:15). Üks tegur, mis alates kolmandast geimist Selverile kõvasti edu tooma hakkas, oli serv. Kohtumise jooksul löödud neljateistkümnest ässpallingust kümme löödi kolm viimase geimiga. Jaanuarikuu ühisliiga parim mängija Karli Allik tõi pallinguga viis otsepunkti, Lincoln Williams lisas neli ja Rauno Tamme kolm.

Kokkuvõttes Williamsilt 30 punkti, Allikult 19 ja Tammelt ning Mihkel Tanilalt kaheksa. Selveri rünnakuprotsent oli 51,4, ent huvitav fakt on, et ainsana realiseeris edukalt vähem kui pooled tõstetest Tamme.

Selver on liigatabelis endiselt teine, ent punktikaotus Läti võistkonnale kindlustas veelgi täiseduga jätkava Bigbank Tartu liidripositsiooni. Selveril on 19 mänguga 47 punkti, Tartul ühe vähempeetud matši juures 53. Täna oli Tartu meeskond kindlalt üle tabeli punasest laternast, alistades ASK Kuldīga 3:0 (25:16, 25:17, 25:15). Vastuvõtul oli Tartul 12,7-protsendiline paremus, rünnakul oli ülekaal koguni 21,1 protsenti. Tartul käisid väljakul kümme pallurit, puhkepäeva teenisid libero Rait Rikberg ja keskblokeerija Mart Naaber. Suurima punktisumma kogus kaasmaalaste vastu Toms Vanags. Läti nurgaründaja lõi 26 tõstest punktiks 16 ja lisas kaks edukat sulustamist.

Eesti klubidest kaotas täna ainsana TTÜ, kes tunnistas Daugavpilsi võistkonna 3:1 (25:15, 19:25, 25:20, 25:22) paremust. TTÜ rünnakuprotsent oli 37,8. Klubi edukaimana tõi Oscar Leemets 14 ja Richard Orutar 11 punkti.