Neljandale kohale heitlevad Rakvere ja Vilnius pidasid põnevusmängu

Tallinna Selver alistas poolfinaali avamängus kindlalt Rakvere VK. (Foto: Rene Suurkaev/ERR)

Otsustavas geimis oli Rakvere küll edukam vastuvõtul (50 protsenti vs 28,6), ent kaotas teised põhinäitajad. Rünnakul löödi punktiks 18 tõstest vaid iga kolmas ja kordagi ei suudetud vastaseid blokiga isegi pidurdada. Vilniuse võistkond ründas 54,5-protsendiliselt, kusjuures üritada said nad vaid 11 korda. Edukaid sulustamisi jäi koduvõistkonna arvele otsustavas vaatuses kolm. Rünnakute realiseerimine oli Rakvere kirstunaelaks terve kohtumise vältel. Kokku löödi 125 korrast punktiks 46, Vilnius noppis rünnakuga samaväärselt punkte, ent üritusi oli neil 19 võrra vähem. Positiivse efektiivsusnäitaja kogusid külalistel vaid diagonaalründaja Siim Põlluäär ja tempomehed Kaupo Kivisild ja Magnus Kallas, teatas Volley.ee.

Matš oli ülimalt oluline ka tabeliseisu mõttes, sest 3:0 või 3:1 võit oleks Rakvere tabelis leedukatega võrdsele punktide arvule aidanud. Nüüd on aga neljandal kohal oleval Vilniusel 21 mängust 42 punkti, Rakverel ühe vähempeetud mängu juures 38.

Väga valusa kaotuse sai ka play-off koha eest võitlev Järvamaa Võrkpalliklubi, kes kaotas võõrsil Biolars Jelgavale tasavägise matši 1:3 (23:25, 22:25, 25:23, 23:25). Ka statistiliselt võrdselt möödunud matši parim oli 24 punktiga Läti klubi pallur Karlis Pauls Levinskis. Ta realiseeris poolesajast tõstest 22 ehk 44 protsenti. Järvamaal jagunes skooritegemine väga ühtlaselt. Martti Rosenblatt sai kirja 15 punkti, kusjuures matši servikuningana paugutas ta neli ässpallingut. Virko Vantsi lisas 14, kuus edukat sulustamist sooritanud Martin Ruul 12 ja Helar Jalg 10. Võistkonna diagonaalründaja Linas Petravicius kogus aga 20,8-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures vaid viis punkti ja jäi kuuega miinusesse.

Tabelis on Järvamaa kahekümnest mängust kogutud 22 punktiga 11., viimasel play-off kohal oleval Ozolnieki võistkonnal on neli punkti enam. Läti võistkond jäi täna kindlalt alla kaheksanda järjestikuse võidu saanud Selver Tallinnale. Valitsev Eesti meister omas rünnakul kümneprotsendilist edu ning 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) võitu panustasid enam Lincoln Williams (14) ja Karli Allik (11 punkti).

Kolm võidupunkti kirjutasid tabelisse ka ülejäänud esikolmikus paiknevad klubid. Pärnu alistas võõrsil ASK/Kuldīga 3:0 (25:14, 26:24, 25:22). Kahekohalise punktisummani jõudsid võitjatel neli mängijat. Edukaim oli diagonaalründaja Edvarts Buivids 17 punktiga. Taavet Leppik lisas 14 ja nii Sander Rätsep kui Toms Švāns kümme punkti. Pärnul said puhkepäeva nii Hindrek Pulk, Aleksandrs Kudrjašovs kui põhilibero Edgar Järvekülg.

Juba kahekümnenda (!) järjestikuse võidu sai Bigbank Tartu, kes oli võõrsil 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 26:24) parem Šiauliai Elgast. Tartu teenis küll vastastest viis punkti vähem blokiga, ent realiseeris rünnakuid kümne protsendi võrra edukamalt. Toms Vanags tõi 19 punkti, Bradley Robert Gunter lisas 14 ja Stefan Kaibald ning Meelis Kivisild 11. Kahekohalise saldoni küündis ka Mart Naaber.

Tehnikaülikoolide-vahelises vastasseisus pidi TTÜ koduväljakul tunnistama RTU/Robežsardze 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) paremust. Matšile sai TTÜ suurepärase stardi, minnes juhtima 5:1. Vastased jõudsid küll seisul 10:10 viigini, ent TTÜ spurtis uuesti ja pääses 15:11 ette. Kaotusseis 19:21 õnnestus küll tagasi mängida, ent avageimi lõpp kuulus siiski Läti võistkonnale.

"Eks ma tahaksin ikka, et asjad läheksid kiiremini ja stabiilsus tuleks kiiremini. Samas ütlesin juba hooaja alguses, et neid geimilõppe me hakkame kaotama. Olen ka mõelnud, milline ma ise 19-aastasena olin ja vastus on, et samasugune. Näiteks koondisega sai tol ajal tihedalt Soomega mängitud ja saime ka 23:18 eduseisudest geime tappa," rääkis TTÜ peatreener Janis Sirelpuu.

Eile Poliurs/Ozolniekiga viiegeimilise lahingu pidanud TTÜ meeskond realiseeris täna vaid 27,7 protsenti rünnakutest. "Rünnakunumbrid näitasid, et jalad olid vatis, aga ma ei usu, et eilne mäng nii väga tunda andis. Pigem jäi just emotsionaalselt eilsest kaotusest väike pettumus, sest omasime ju otsustavas geimis 13:9 eduseisu," lisas Sirelpuu.