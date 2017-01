Kohila sai Istanbulis valitsenud kaose tõttu euromänguks napilt koosseisu kokku

Istanbuli lennujaamas valitsenud kaose tõttu mitu päeva osasid mängijaid oodanud Kohila võrkpallinaiskond sai viimasel hetkel koosseisu siiski kokku ja lendas Saksamaale, kus kolmapäeval peetakse Stuttgartis ülitugeva vastasega euromäng.

Vaid kolm tundi enne väljalendu sai selgeks, et Kohila naiskond saab euromänguks ikka koosseisu kokku, sest laupäevast alates lumevangis olnud peatreener Peeter Vahtra ja neli mängijat eesotsas põhipommitaja Kertu Laagiga, kes võistlesid Rumeenias kuni 20-aastaste MM-valiksarjas, pääsesid lõpuks Istanbulist tulema. Seiklus algas neile laupäeval, pärast 3:1 võitu Prantsusmaa noorte üle.

„Laupäeva öösel vastu pühapäeva lendasime välja suures rõõmus, et jõuame koju pühapäeval kell 1 ja saame rahulikult valmistuda oma CEV Cupi mänguks,“ kirjeldas Kohila peatreener Peeter Vahtra saagat. "See, mis Istanbulis toimus – ma olen ka palju reisinud, aga minu silmad pole sellist jama varem näinud. Me oleme kolm päeva olnud lennujaamas, viimase öö veetsime pinkide peal. Hotelli pääsemise järjekord oli kaks kilomeetrit. Me loobusime sellest.“

Neli päeva teel olnud peatreener ja mängijad said Tallinna maandudes näo puhtaks pesta ning lennata siis ülejäänud naiskonna liikmetega Saksamaale. „Tunnikese saime kodus olla ja ennast natukene pesta, eks siis nüüd lähme uuesti Frankfurdi ja Stuttgarti poole,“ sõnas diagonaalründaja Kertu Laak.

Tunnise hingetõmbepausi ajal otsiti lumevangis olnud mängijatele varustust, sest pagas Istanbulist kohale ei jõudnud. „Klubivorm oli mul ilusti kodus olemas, lasin selle emal kokku pakkida ja siia toimetada,“ rääkis Laak. „Mängutossud ja põlvekaitsmed olid ka muidugi selles pagasis, mis kaduma läks. Mingid eelmise hooaja tossud sain endale, ülejäänuga peaksin hakkama saama.“

On raske ennustada, kui värskelt ja jõuliselt suudab U-20 koondise eest suurepäraselt skoorinud Laak sellise matkamise järel homme mängida. „Kõige tähtsam on jõudu mänguks hoida, närveerimisele ja pabistamisele on kulunud nii palju energiat,“ arvas Laak ise.

Stuttgarti Allianz on ülitugev vastane ja Eesti meistril on vaja loota vaid kõvale servile, õnnele ja tugevale vaimule, et kolmapäeval väärikalt mängida, sest täiskooseisus vahetult harjutada ei õnnestunud. Kapten Julija Mõnnakmäe ja teised kodus olnud Kohila naised tegid hommikul kerge trenni, et pallitunnetust hoida.

„Kui pole koosseisu, ei saa asetusi proovida,“ tõdes Mõnnakmäe. „See oli rohkem pallitunnetamine, homme hommikul on meil üks trenn Saksamaal koha peal. Vaatame, mis seal saab.“

„Kuuldavasti Brasiilia mängijaid, USA mängijaid, Hollandi koondise mängijaid, mõni sakslane ka,“ iseloomustas Vahtra tugeva vastase koosseisu. „Ma arvan, et nii tugevat naiskonda Eestimaa pinnal mänginud veel ei ole.“