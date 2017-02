Võrkpalli Balti ühisliiga mängunädala avab Pärnu ja Tartu duell

Bigbank Tartu (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Mängule lisab vürtsi, et pühapäeval sai otsa Bigbank Tartu neli kuud ja neli päeva väldanud ühisliiga võiduseeria, kus sari avati kahekümne ühe järjestikuse võiduga. Selle lõpetajaks oli kolmas esikolmiku võistkond Selver Tallinn.

„Pärast kaotust tahame muidugi kohe tagasi võitude rajale. Teeme läinud mängust vajalikud järeldused ja oleme valmis kõvaks vastasseisuks, sest Pärnul on turniiritabelit vaadates seisud lahtised ja nad ihkavad kindlasti võitu. Oleme valmis tugevaks servisurveks, mille Pärnu meile kodusaalis kindlasti peale paneb ja proovime sellega paremini hakkama saada kui läinud mängus Selveri vastu,” sõnas kohtumise eel Tartu võistkonna peatreener Oliver Lüütsepp.

Enne Tartu alistamist kaotas Selver aga laupäeval Rakvere Võrkpalliklubile, mis oli jällegi vesi Pärnu võistkonna veskile. „Tänu Rakvere heale mängule tekkis meil võimalus püüda tabelis teist kohta. Kui Balti liigas see nii suurt rolli ei mängi, sest võimalikud veerandfinaali vastased oleksid ühte masti, siis järgnevatel Eesti meistrivõistlustel küll, kus teise koha omanik pääseb otse poolfinaali ja omab seal koduväljakuleelist. Et meil aga mingigi lootus teise koha jahtimiseks säiliks, peame Tartut võitma,” rääkis Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel.

Küll ei usu ta aga, et võidukohustus osutuks meeskonnale tänasel õhtul lisapaineks. „Usun, et tuleb suuremate pingeteta mäng, sest Tartu on praktiliselt kindlustanud põhiturniiri võidu ja kui meie ei suuda võita, ei juhtu ka maailma suurimat katastroofi,” lisas Keel.

Milline tabeliseis aga on ja missuguseid variante ta enne põhiturniiri finišisirgele jõudmist pakub? Praegu on Tartul 62 punkti, Selveril 56 ja Pärnul 55 ning pärast tänast jääb kõigil esikolmikusse kuuluvatel võistkondadel pidada kolm kohtumist.

Seega kui Tartu võidab täna 3:0 või 3:1, on selge, et Pärnul kaovad ka teoreetilised võimalused põhiturniiri esikoha nimel võidelda. Selver omakorda peaks kõik ülejäänud matšid võitma 3:0 või 3:1 ja Tartu ei tohiks teenida ühtegi punkti. Tartu 3:2 võit reastaks Selveri ja Pärnu ühele joonele ja annaks Tartule kaheksapunktilise edumaa. Pärnu edu kergitaks nad aga tabelis Selverist mööda ja vahe Tartuga väheneks kas kuuele (3:2 võit) või neljale (3:0 või 3:1) punktile.

Balti ühisliiga järgmine mäng toimub homme, kui kell 18.30 võõrustab TTÜ Selver Tallinnat, ülejäänud matšid toimuvad tavapäraselt nädalavahetusel.