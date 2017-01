Noormeeste U-19 võrkpallikoondis pälvis Prantusmaa vastu olulise geimivõidu

Eesti U-19 võrkpallikoondis (Foto: volley.ee)

Eesti alustas tänast mängu suurepäraselt, kui esimeses geimis oli meie rünnakuprotsent 72 ja vastuvõtt 75. Ülejäänud kolmes geimis olid rünnakul näitajad 28, 40 ja 46 protsenti, vastuvõtul 38, 33 ja 48. Terve matši lõikes lõime meie punktiks 40 protsenti tõstetest ja prantslased 38. Vastuvõtul oli võõrustajate näitaja 75 ja Eestil 47, kirjutab volley.ee.

Kohtumise resultatiivseim oli Eesti koondise nurgaründaja Albert Hurt, kes kogus 16 punkti ja jäi kümnega plussi. Kahekohalise saldoni jõudsid veel 75 protsenti rünnakutest realiseerinud temporündaja Tarvo Täht ja diagonaalründaja Siim Melles. Mõlema noormehe arvele jäi kümme punkti. Prantsusmaa edukaim oli 15 punktiga Rémi Basserau, kes eelmisel nädalal aitas „sinisteˮ koondise järgmisse ringi U-21 MM-valiksarjas.

Ungaris ja Slovakkias 22.-30. aprillini toimuvale finaalturniirile pääsevad võõrustajate kõrval kaheksa alagrupi võitjad ja kaks paremat teise koha omanikku. Kuna H-alagrupp on kolmeliikmeline, läheb teise koha meeskonna selgitamisel igas grupis arvesse mängud esimese kuni kolmanda koha võistkondade vahel. Kahe vooru järel on kindel, et mõlemad matšid võitnud Prantsusmaa on taganud grupis vähemalt teise koha. Homme selgitab teise esikahesse pääseva võistkonna kell 16:00 algav Eesti ja Šveitsi vastasseis. Šveitslased olid täna 3:2 (17:25, 15:25, 25:21, 25:17, 15:9) üle Sloveeniast, kellest meie saime reedel jagu 3:0 (25:22, 25:23, 25:22).

Meie U-18 (sündinud 1. jaanuar 2000 ja hiljem) vanuseklassi neidude esindus sai täna oma võimeid võrrelda maailma tippu kuuluva Poolaga. Paraku Leedus toimuval valiksarja turniiril me favoriitidele suurt vastupanu osutada ei suutnud ja kogusime kohtumise peale vaid 30 punkti. Mängu lõppedes särasid tablool numbrid 25:9, 25:10, 25:11. Avageimis oli meie rünnakuprotsent vaid 11, järgmise kahe geimi jooksul see kerkis, ent lõppnumbriks kogunenud 23 ei ole siiski midagi märkimisväärset. Poolatarid lõid punktiks 61 protsenti tõstetest. "Mängime järjepanu tugevate vastaste vastu ja võtame neist kohtumistest oma õppetunnid. Teame, et peame kasvama pikemaks, hüppama kõrgemale ja mängima kiiremini," sõnas neidude juhendaja Riina Ernits.

Pühapäeval mängime me Tšehhiga, kes oli 3:0 (25:12, 25:15, 25:9) üle Leedust. Grupis teiseks jõudmiseks peame kohtumise võitma 3:0 ja lootma, et sama skooriga on Poola üle Leedust.

U-19 noormeeste koondis: Albert Hurt, Mart Toom, Devin Põlluste, Karl-Joosep Kesküla, Silver Maar, Madis Parrol, Karl Ajamaa, Mihkel Varblane, Siim Melles, Stefan Leon Kaljuvee, Tarvo Täht, Sten Vahtras. Peatreener Urmas Tali, treener Toomas Jasmin. Füsioterapeut Hardi Paas, mänedžer Mihkel Sagar.

U-18 neidude koondis: Siiri Mari Sikk, Katariina Vengerfeldt, Nathalie Anett Haidla, Triin Liivaru, Marcella Raud, Kädi Peterson, Jade Šadeiko, Maria Säästla, Johanna Maar, Emma-Marie Nõmm, Marlene Vompa, Annika Holland. Peatreener Riina Ernits, treener Marit Laidroo. Füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Raimond Nau.