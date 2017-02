Müügile tulid võrkpalli EM-i uute Eesti fännisektorite piletid

Eesti võrkpallifännid (Foto: www.cev.lu)

Piletimüük EM-finaalturniiri Eesti fännisektoritesse on juba püstitanud rekordi, sest kõigiks kolmeks mänguks on meie koondise toetajad ostnud enam kui 700 piletit. See tähendab ühtlasi, et augustis sõidab rahvusmeeskonda välismängudele toetama seninägematu fänniarmee, sest kaks aastat tagasi Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistlustele finaalturniiril ja sügisel Lätis toimunud EM-valiksarja kolmanda ringi kohtumisel elas rahvusmeeskonnale kaasa ligi pooltuhat eestlast, vahendab Volley.ee.

A-alagrupi turniiril on meie esimeseks vastaseks 24. augustil kell 18.30 (siin ja edasipidi on matši algusajad märgitud Eesti aja järgi) Soome. Teises voorus läheme 26. augustil kell 18.30 vastamisi valitsevate Maailmaliiga tšempionite ehk serblastega. Alagrupifaas lõppeb 28. augustil kell 21.30 algava mänguga, kus kohtume valitseva maailmameistri ja turniiri võõrustava Poolaga.

Algselt Ergo Arenal eraldatud sektoritesse (101-104 ja 122) on üksikuid pileteid saada vaid Serbia ja Poola mänguks. Matšiks Soomega on meie fännidele mõeldud sektoritena lisandnud 120, 121, 301 ja 302. Neist viimases maksavadd piletid 90 zlotti (21 eurot), teistes 75 zlotti (17 eurot). Serbia mängul on lisandunud sektorid 117, 119-121 ning 105-109. Sektoris 105 on pääsme hind 90 zlotti, teistes 75. Kohtumises võõrustajatega on Eesti fännisektorid samuti 117 ja 119-121 ning 105 ja 106. Sektoris 105 on kolmanda mängu ajal pileti hind 120 zlotti (28 eurot) ja teistes 90.

Eesti – Soome mängu pileteid saab osta aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817271.

Eesti – Serbia kohtumise pääsmeid aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817272.

Eesti – Poola omasid aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817273.

Ühtlasi pakub Eesti Võrkpalli Liit koostöös rahvusliku lennukompanii Nordicaga rahvuskoondise fännidele võimaluse lennata Tallinnast otselennuga Gdańskisse ja tagasi. Tšarterlennu hind ühele reisijale on 295 eurot. Hind sisaldab kõiki maksusid. Väljalend Tallinnast oleks 24. augustil kell 6.00 ja tagasilend Gdańskist 29. augustil kell 22.15. Lennu orienteeruv kestus on poolteist tundi.

Tšarterlennu toimumise eelduseks on 88 reisija olemasolu. Selleks, et EVF saaks hinnata, kas meie võrkpallifännide hulgas on piisav arv huvilisi, palutakse enda soovist teada anda siin https://goo.gl/forms/ESN68Hz0vadFuGyk2.

Registreerimine pole siduv, aga võrkpalliliit palub end kirja panna ainult neil, kes arvavad, et on suure tõenäosusega valmis tšarteri võimalust kasutama. Lähiajal on valmimas ka Wris reisibüroo fännireisi pakett.