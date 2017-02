Eesti võrkpalliklubid teenisid Balti liigas võidulisa

Lincoln Williams (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Päeva põnevusmatšis oli Tehnikaülikooli võistkonnal korduvalt võimalus kohtumine enda kasuks pöörata ja kümnemänguliseks veninud kaotusteseeriale punkt panna, vahendab volley.ee. Avageimis jäi neil näiteks kasutamata neli geimpalli. Kolmandas omati 17:15 eduseisu, ent lätlased noppisid järjest neli punkti ja kallutasid sealt geimi ka enda kasuks. Neljandas TTÜ siiski ei murdunud ja spurtis 4:0 ja 8:2 ette ning hoidis saavutatud liidripositsiooni lõpuni.

Otsustav vaatus algas tasavägiselt ja tuliselt, kui 4:4 seisul teenis Läti võistkonna nurgaründaja Armands Āboliņš punase kaardi ja lisas sellega Tehnikaülikooli võistkonna saldosse punkti. Sealt edasi oli initsiatiiv nende käes ja ässpalling viis nad pooltevahetusele 8:6 eduseisus. Vahe aina kasvas ja 13:9 oli juba igatahes nooreks võiduks. Paraku tabasid TTÜ-d noore võistkonna hädad, kus tehti ise järjepanu lihtsaid eksimusi ja vastased pääsesid tagasi mängu. Kaks korda järjest löödi rünnak auti ja korra lendas palling võrku. Hingestatud tegevusega päästeti küll korduvalt matšpalle, ent lõpuks oldi Armands Āboliņši vastu siiski võimetud ja matš lõppes skooriga 18:16.

Kohtumise lõpetanud pallur oli ka 25 punktiga mängu edukaim. Andris Zadovskis lisas 22. TTÜ-l sekkusid vahetusmängijatepingilt väga hästi Mihkel Nuut ja Richard Orutar, kes asendasid Oscar Leemetsa ja Dmitri Korotkovi. Mõlemad pallurid kogusid 15 punkti. Edukaim oli aga 21-ga temporündaja Ragnar Kalde, kelle arvele läks kaheksa (!) edukat blokeeringut ja efektiivsusnäitajaks kujunes +17. Just blokimäng oli TTÜ relvaks. Sulustamisega teeniti harvanähtav kogus punkte ehk suisa 24!

Teise Eesti klubina mängis täna kodupubliku ees Selver Tallinn, kes alistas RTU/Robežsardze 3:0 (25:23, 25:20, 25:11). Püstihädas olid lätlased rünnakuga, kus punktiks löödi vaid iga neljas tõste. Vastuvõtul oli nende positiivne näitaja 55,7 protsenti, ent ideaalne vaid 16,4. Selveri numbrid olid vastavalt 76,7 ja 51,2. Võitjate parim oli 18 punktiga Lincoln Williams, kes jäi 11-ga plussi.

Turniiritabelis ei lubanud valitsevat Eesti meistrit kaugemale Pärnu Võrkpalliklubi, kes alistas möödunudkevadise ühisliiga finaalmatši korduses võõrsil Biolars/Jelgava 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:13). Pärnu mängis praktiliselt Taavet Leppiku ja Tamar Nassarita, kes said tänases mängus peaaegu puhkepäeva. Esimene käis kahel korral vastuvõttu tugevdamas ja teine korra servimas. Diagonaalründaja Hindrek Pulk panustas võitu 19 punkti ja jäi kümnega plussi, Aleksandrs Kudrjašovs ja Toms Švāns lisasid kumbki 14. Suvepealinna võistkonnal on 19 mänguga koos 46 punkti, Selveril ühe enampeetud matši juures 50. Kohad tabelis vastavalt teine ja kolmas.

Kumbki ei pääsenud aga lähemale sarja liider Bigbank Tartule, kes oli Vilniuses sealsest Flamingost üle 3:0 (25:21, 25:19, 25:18). Vastaste tavapärane punktikahur Robert Juhnevic hoiti taas üsna kuival, kui leedulane tõi vaid neli punkti, lüües 13 tõstest punktiks kolm. Tartu meeskonna punktisaagi eest hoolitsesid enim Bradley Robert Gunter (19) ja Toms Vanags (13).

Kuigi Rakvere Võrkpalliklubi oli kaks põhimeest puudu (Romet Priimägi, Tanel Uusküla), ei lasknud Lääne-Virumaa võistkond ennast sellest härida ja alistas Šiauliai Elga võõrsil 3:0 (25:22, 25:20, 25:22). Siim Põlluäär tõi võitjatele 14 punkti, realiseerides 18 tõstest edukalt pooled. Kevin Saar toetas kümne, vanameister Kristjan Jürima üheksa ja Kaupo Kivisild kaheksa punktiga. Tänased tulemused tähendavad, et homme kell 18:00 on Vilniuses mängus sarja neljas koht. Flamingo on kogunud 20 mänguga 40 punkti, Rakvere 19-ga 37. Tabeliseisu mõttes ülimalt intrigeerivat mängu näeb otseülekandes Leedu Delfi vahendusel.

Edukas oli ka play-off koha eest võitlev Järvamaa Võrkpalliklubi, kes noppis võõrsil tabeli punase laterna ASK/Kuldīga vastu hädavajalikud kolm punkti skooriga 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 28:26). Kesk-Eesti võistkonda vedas enim 16-ga plussi jäänud Virko Vantsi, kelle arvele kogunes 22 punkti. Kõva panuse andsid ka temporündajad Martti Rosenblatt ja Martin Ruul, kes kogusid vastavalt 14 (+12) ja 11 (+ 9) punkti. Rosenblatt lõi punktiks seejuures 60 ja Ruul koguni 90 protsenti tõstetest. Järvamaa on kogunud 22 punkti, kaheksandat kohta jagavatest Ozolniekist ja RTU-st lahutab neid neli punkti. Homme madistatakse Jelgavaga, kel kaukas 20 punkti.