Bigbank Tartu võiduseeriat üritab lõpetada Rakvere Võrkpalliklubi

Bigbank Tartu (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Tartu läbis sarja põhiturniiri esimese ringi puhaste paberitega, võites kõik 13 kohtumist. Ainsana suutis neilt punkti röövida Jēkabpilsi meeskond. „Meie soovime igaljuhul jätkata sealt, kus pooleli jäime ehk võit on kindel ja selge eesmärk,ˮ sõnas sarja liidervõistkonna peatreener Oliver Lüütsepp Volley.ee vahendusel.

Nii Rakverel kui Tartul on seljataga pikk mängupaus. Tartlased pidasid ametliku mängu viimati 18. detsembril, Lääne-Virumaa võistkond veel neli päeva varem. Küll on karastunud klubide noormängijad ja treenerid, kes osalesid jaanuari alguses toimunud noorte EM- ja MM-valiksarja kohtumistes.

Rakvere loots Urmas Tali juhendas eelmisel nädalavahetusel EM-valiksarjas Prantsusmaal mänginud U19 noormeeste koondist. U21 vanuseklassi koondise peatreeneriks oli MM-i kvalifikatsioonimatšides Lüütsepp ja tema käe alla mängisid Stefan Kaibald, Markus Uuskari, Robin Valting ja Robert Viiber Tartust ning Magnus Kallas Rakverest. „Juuniorid kogusid väärt mängukogemust. Teised mehed tegid abitreener Ivar Vähi käe all korraliku üldfüüsilise tsükli, mis peaks laduma hea põhja kogu hooaja teiseks pooleks. Samal ajal hoidsime käe soojas ka pallisaalis ja viimaste trennide põhjal julgen öelda, et mänguline vorm on lootustandev. Usun, et leidsime sel perioodil ajal hea tasakaalu puhkepäevade ja treeningute vahel ning mehed on nii vaimselt kui füüsiliselt värsked ja terved. Õnneks tuleb samasuguselt pikalt mängupausilt tagasi Rakvere ja eks siis kohtumise käigus selgub, kumb meeskond võistlusmängu rütmi taas paremini leiab,ˮ lausus tartlaste juhendaja.

Üldfüüsilisele ettevalmistusele on mängupausi ajal kõvasti rõhku pannud ka Rakvere Võrkpalliklubi. „Eks põhiturniiri teise ringi algus paneb paika, kas meil on esinelikusse asja või peame hakkama mängima alumiste kohtade peale,ˮ analüüsis Tali pühapäevast ja järgnevaid mänge. Praegu on Rakvere 13 mängust kogutud 23 punktiga sarjas kuues. Punktiga edestab neid Jēkabpils. Seitsme punktiga Vilniuse klubi, ent nemad on pidanud ka kaks enammängu.