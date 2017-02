Bigbank Tartu peatreener Lüütsepp: vahepeal ongi sellist raputust vaja

Tallinna Selver alistas võrkpalli Balti liigas 21 järjestikust kohtumist kaotuseta püsinud Bigbank Tartu 3:0.

Tänasele Balti liiga mängule tulid Tallinna Selver ja Tartu Bigbank erineva pagasiga. Tartu meeskond seni liigas kaotuseta, selja taga 21-mänguline võiduseeria; Selveril seevastu eilsest kohtumisest Rakverega all mõru 1:3 allajäämine. Ent juba avageimist oli selge, et täna on platsil hoopis teistsugune Selver kui eile.

„Eile õhtul oli treener meis mõnes mõttes pettunud ja igaüks tegi kodus omad järeldused," sõnas Selveri mängija Karli Allik ERR-ile. "Eks kõik mõtlesid, et tuleb uus mäng ja suudame selleks uuesti valmistuda.“

Esimese geimi keskel noppis Selver kuus punkti järjest, ja enam edu käest ei andnudki, geimivõit neile 25:19. Ka teine geim kulges sarnases vaimus, võit Selverile 25:21.

„Suutsime serviga vastasele efektiivsemat survet tekitada,“ tõi Selveri peatreener Rainer Vassiljev välja võidu põhjuseid. „Vastuvõtunumbrid on võrdsed, aga meil otsepunkte tunduvalt rohkem ja jällegi peegelpilt eilsega. Kui meie servikahurid Lincoln (Williams - toim.) ja Karli (Allik) ei saanud kuidagi neid palle ruutu, siis täna olid mõlemad meeskonnale väga vajalikud.“

Kolmandat geimi alustas Tartu paremini, kuid geimi keskel anti taas edu käest, lubades Selveril järjest neli punkti võtta. Geimi lõpp kuulus pealinlastele, võit 25:21 ja 3:0 ning Tartu esimene kaotus sarjas oligi tõsiasi.

„Kui liiga hästi läheb vahepeal, siis on sellist raputust vaja,“ arvas Tartu peatreener Oliver Lüütsepp. „Õppetund ka mulle, eks ma pean mõtlema, kuidas meeskonda veelgi rohkem igaks mänguks häälestada. Meil ei ole kõvemat vastast võtta siin liigas, iga mees peaks olema sajaprotsendiliselt valmis.“

Selver jätkab tabeli teisel real, ühe punktiga Pärnu ees, kellel küll mäng vähem peetud. Põhiturniiri on jäänud mängida veel kaks nädalavahetust.