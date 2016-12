Selveri diagonaalründaja: tugev mäng tuli enne karikafinaali kindlasti kasuks

Tallinna Selveri võrkpalliklubi kaotas korduskohtumises Henri Treiali koduklubile ČEZ Karlovarsko 1:3 (21:25, 22:25, 25:16, 16:25) ning langes CEV Cup sarja 1/32-finaalis konkurentsist.

„Ma ütleks ausalt, puhtalt servi vastuvõtt meie poolt,“ tõi Selveri diagonaalründaja Oliver Orav intervjuus ETV spordiuudistele välja kaotuse peapõhjuse. „Selle pealt ka kadus meie rünnak ära. Kui me oleks suutnud oma servi vastuvõttu hoida, oleks rünnakul saanud paremini ja oleks tõenäoliselt ka servi saanud paremini lüüa. Paljuski jäi selle taha.“

Tšehhide poolt tegi väga head tööd Eesti mees Henri Treial. Oli kummaline ka tema vastu mängida? „Ei ütleks, et kummaline," arvas Selveri kasuks 11 punkti toonud Orav. "Mees nagu mees ikka. Selles mõttes ette valmistame ikka samamoodi, vahet ei ole, kes vastas on. Henri puhul kindlasti tore, et sai Eestisse mängima tulla ja saab nüüd võib-olla jõulud Eestis veeta.“

Mida Selver eurosarjast kõige rohkem kaasa sai? „Tõenäoliselt saime kõige rohkem kaasa kindlust. Ma usun, et see tugev mäng tuli enne Pärnu vastu minekut kindlasti kasuks, olgugi, et see lõppes meie 1:3 kaotusega. Ma arvan, et siit on hea minna jõulupuhkusele ja siis juba uuesti trenni."

Pärnu Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver kohtuvad Eesti karikavõistluste finaalis Audentese spordikeskuses 29. detsembril.