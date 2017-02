Treiali supermäng viis Karlovarsko eurosarjas võidule

Henri Treial ja ČEZ Karlovarsko (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Pole just sageli, et võistkonna suurimaks punktitoojaks kerkib keskblokeerija, ent just nii läks Obi jõe ääres asuvas Siberi linnas peetud matšis, kirjutab volley.ee. Treial noppis sulustamisega kolm punkti, kusjuures just tema õnnestunud blokk lõpetas kolmanda geimi. Eriti võimas oli ta aga rünnakul, kus sai koguni 21 tõstet, millest eestlane lõi punktiks kaks kolmandikku ehk 14. Kogusaldoks seega matši parim 17 ja lisaks ka kohtumise suurim efektiivsusnäitaja +12.

Kohtumist alustas Karlovarsko väga hästi, juhtides esimeseks tehniliseks mõttepausiks 8:5, ent siis haaras koduvõistkond ohjad ja jõudis 14:14 viigini ning sealt edasi kontrolliti juba täielikult geimi käiku. Ülimalt pingeliseks kujunes kolmanda geimi lõpp, kus Tšehhi meeskonna 24:19 eduseisul tundus võit olevat vaid vormistamise küsimus. Entusiastlik ja edukas kaitsemäng ning võimsad blokeeringud aitasid võõrustajad aga viigini. Eestlase koduklubi ei löönud aga kaotatud eduseisu järel verest välja ning Marek Zmrhali õnnestunud rünnak ja juba eelnevalt mainitud Treiali blokk jätsid võidu Tšehhi võistkonnale.

Neljandas geimis läks Karlovarsko jäädavalt eest Michal Kriško serviseeriaga, kus diagonaalründaja lõi esmalt ässpallingu läbi trossi ja kõmmutas seejärel veel kaks tükki ning viis klubi 8:5 ette.

Veerandfinaali pääsev võistkond selgub 14. veebruaril Karlovy Varys ja seal piisab kodumeeskonnale kahest geimivõidust. Juhul kui Venemaa klubi võidab matši kas 3:0 või 3:1, selgitab veerandfinalisti kuldne geim.

Taavi Nõmmistu tööandja Maaseiki Noliko oli samal ajal võistlustules Meistrite liigas, kus A-alagrupi neljandas voorus jäädi võõrsil 1:3 (19:25, 25:19, 22:25, 18:25) alla Istanbuli BBSK-le. Nõmmistu väljakul ei käinud.

Veidi paremini läks Türgis Ardo Kreegi koduklubil Pariisi Volley´l, kes pidas haarava kohtumise Izmiri Arkasiga. Enam kui kaks tundi väldanud matš lõppes võõrustajate 3:2 (25:21, 23:25, 16:25, 25:19, 23:21) võiduga. Kreek tõi 13 punkti, lüües punktiks pooled 16 tõstest, lisades neli edukat sulustamist ja ühe pallinguässa. Eesti koondislase efektiivusnäitajaks kujunes +9.