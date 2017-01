Võrkpalli noortekoondised pidid Saksamaa ja Hollandi paremust tunnistama

Eesti U-20 võrkpallinaiskond (Foto: www.cev.lu)

Paraku kummaski mängus meie noortel suurt sõnaõigust polnud. Neiud võitlesid kahes esimeses geimis alguses vapralt, siirdudes mõlemas esimesele tehnilisele mõttepausile 7:8 kaotusseisult. Teiseks tehniliseks vaheajaks olid hollandlannad kõigis geimides vahe aga vähemalt kolmepunktiliseks käristanud ja lõpuosas suurendasid seda veelgi, vahendab Volley.ee.

Jäime vastastele alla kõigis põhielementides. Teist päeva järjest löödi meile kahekohaline arv ässasid. Kui Rumeenia sai neljapäeval servijoone tagant 19 otsepunkti, siis hollandlannade saldo oli kümme. Eksimusi kogunes neil aga vaid kolm. Meiegi patustasime kolmel juhul, ent ässasid tuli kaks. Vasuvõtu kaotasime 27-44 ja rünnaku 31-47. Blokiga teenisime kaks punkti, vastased üheksa. Omavigade lahtris olid näitajad 22 ja 12. Naiskonna edukaimana tõi Silvia Pertens üheksa punkti. Korralikult võtsid hollandlannad kinni aga koondise põhipommitaja Kertu Laagi, kes suutis 27 tõstest punktivääriliselt realiseerida vaid neli ehk 15 protsenti.

Noormehed jäid kohe matši alguses 2:8 taha, ent võitlesid ennast vapralt järele ja otsustavasse faasi liiguti vaid 20:21 kaotusseisult. Paraku lõpus olid sakslased, kes iganädalaselt mängivad riigi meistrisarjas, kindlamad. Teistes geimides jätkus tasavägist heitlust teise tehnilise mõttepausini. Üheks peamiseks erinevuseks olid omavead, mida meil kogunes taas 22 ja vastastel 12. Vastuvõtul jäime alla 32-44 ja rünnakul 37-41. Kahekohalise punktisumma kogusid Markus Uusakri (13), Dmitri Korotkov (12) ja Stefan Kaibald (11).

Neiud lõpetavad laupäeval turniiri Prantsusmaa vastu, noormehed lähevad vastamisi Rumeeniaga. MM-valiksarja formaat on selline, et järgmisse ringi pääsevad nelja alagrupi parimad ja noormeestel kaks ning neiudel kolm paremat teise koha omanikku. Kuna osa alagruppe on kolme- ja osa neljaliikmelised, lähevad kolmandate kohtade arvestamisel maha matšid alagrupis viimasteks jäänud võistkondadega.

Vaatamata kahele kaotusele, on meie neidudel säilinud teoreetiline šanss teiseks kerkida, ent selleks tuleb ise võita 3:0 Prantsusmaad ja loota, et seni mõlemad kohtumised võitnud Holland on Rumeeniast üle 3:0. Sellise stsenaariumi kohaselt oleks Prantsusmaa grupis kolmas ja meie mäng nendega läheks arvesse. Kui Rumeenia kaotab 1:3, oleme me ikkagi teised, ent alagrupis jääb viimaseks Prantsusmaa ja meie edukas kohtumine nendega gruppide võrdluses teise koha omaniku selgitamisel arvesse ei lähe. Noormehed peavad igal juhul Rumeeniast jagu saame ja jääma seejärel ootama pühapäevase Saksamaa - Rumeenia matši tulemust.

U-21 noormeeste koondis: Stefan Kaibald, Magnus Kallas, Kristo Karp, Dmitri Korotkov, Cris Karlis Lepp, Richard Orutar, Mhait Martin Pool, Markus Uuskari, Robin Valting, Renet Vanker, Robert Viiber, Tamur Viidalepp. Peatreener Oliver Lüütsepp, treener Ülari Kaibald. Füsioterapeut Ivar Vähi, mänedžer Mihkel Sagar.

U-20 neidude koondis: Ragne Dmitirjev, Gerli Gull, Hanna Liisa Ilves, Agnes Karm, Ingrid Kiisk, Kadri Kuusk, Kertu Laak, Karmen Mereküla, Loora Orav, Hanna Pajula, Silvia Pertens, Anna-Stiina Reinas. Peatreener Peeter Vahtra, treener Merle Keerutaja. Füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Margus Keerutaja.