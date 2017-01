Avageimi kaotanud Tartu pikendas võrkpalliliigas võiduseeriat

Bigbank Tartu (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Avageim möödus küll lainetena, ent pideva Lääne-Virumaa klubi kontrolli all. Vahepeal isegi viie punktiga juhtinud Rakvere lasi Tartu küll lõpu eel punkti kaugusele (21:22), ent võidu jätsid koju Kevin Saare kaks edukat rünnakut ja Tartu temporündaja Mart Naabri eksimus, vahendab Volley.ee.

Etteruttavalt võib aga öelda, et kui selles geimis näitas Rakvere 46,2-protsendilist rünnakuefektiivsust, siis kolmes järgmises ei kandunud nende näitaja kordagi neljakümneni.

Just ebaedu rünnakul oli neljanda geimi märksõnaks, kus Rakvere omas taas alguses soliidset edu. Juhiti 11:7, ent omavigadega lubati Bigbank seisule 10:11. Rakvere juhtis veel 18:16, ent Tartu sai viis järjestikust punkti. Järjepanu kõmmutasid Lääne-Virumaa pallurid rünnakul palle auti ja nii lõpetaski matši edukaimana veerandsada punkti toonud Bigbank Tartu diagonaalründaja Bradley Gunter kohtumise.

Kanada pallurile järgnes detsembrikuu Credit24 Meistriliiga parim mängija Mart Naaber, kes tõi 14 punktist kuus blokiga. Tartu meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp andis täna kõvasti mänguaega ameeriklasest nurgaründaja Michael Michelaule, kes lisas kaheksa punkti. Rakverele Siim Põlluäärelt 14 ja Kevin Saarelt 11 punkti.

Rünnakul oli Tartu üle 47,6 protsenti vs 38,8 ja blokis 16-5. Küll eksiti vastastest kordades rohkem pallingul, kus lipsas sisse 16 viga, Rakverel seitse.

Turniiritabelis on Tartul 14 mänguga 41 punkti, Rakvere on 23 punktiga endiselt kuues. Neist kolm punkti enam on Jēkabpilsil, kes on aga pidanud ka ühe mängu rohkem. Sel nädalavahetusel kaotasid nad Jelgavale 0:3 (20:25, 16:25, 20:25) ja alistasid 3:2 (18:25, 25:13, 19:25, 25:18, 15:9) ASK/Kuldīga.