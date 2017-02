Kreegi koduklubi pidi Meistrite liigas teistkordselt tiitlikaitsja paremust tunnistama

Ardo Kreek all paremal (Foto: www.cev.lu)

Sarnaselt avaringi kohtumisele sai Venemaa klubi nüüdki 3:0 võidu, vahendab volley.ee. Geimid lõppesid nende poolt vaadatuna 25:19, 25:21, 25:20.

Zeniit surus vastastele oma servimängu täielikult peale, sest Prantsusmaa võistkonna vastuvõtt oli vaid 27 protsenti. Kõigis geimides tegi Pariisi Volley ka rohkem omavigu. Matši lõpuks oli nende näitaja 30 ja Tatarstani klubil 21.

Kreek oli küll kolme eduka sulustamisega kohtumise blokikuningas, ent rünnakul jäi neljast löögist maha vaid üks. Lisaks lõi rahvusmeeskonna temporündaja ühe ässpallingu.

Alagrupiturniiri viimases matšis mängib Kreegi koduklubi Vfb Friedrichshafeniga alagrupi kolmanda koha peale. Sakslastel on enne kohtumist neli punkti, pariislastel kaks. Mäng toimub 1. märtsil.

Naiste Bundesligas oli võistlustules Erfurt Schwarz-Weiß, kes läks võõrsil vastamisi Kohila VK/E-Service´i eurohooaja lõpetanud MTV Stuttgart Allianziga. CEV Cup sarja kaheksandikfinaali avamängu samuti 3:0 võitnud Stuttgart suurt külalislahkust üles ei näidanud ja alistas Erfurti 3:0 (25:19, 25:21, 25:17).

Liis Kullerkann kuulus kahes esimeses geimis põhikoosseisu, ent koondislanna efektiivsusnäitajaks formuleerus -1. Rünnakul lõi ta punktiks seitsmest tõstest kaks, ühe korra eksis ta ise ja korra oli ees vastaste blokk. Kuuest servist lendas väljakule viis.

Liigatabelis on Erfurt 11. ja Stuttgart kolmas. Samas on neil ühe enampunkti kogunud Dresdeni klubiga võrreldes matš vähem peetud, mis tähendab, et igati head šansid on hõivata tabelis ka teine positsioon.