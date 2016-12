Baruto on mõelnud ka profina USA-s võitlemisele

Kaido Höövelson (Foto: Urmas Luik/Scanpix)

Baruto sõnul on vabavõitlus talle siiani ikkagi hobi ja põhitööd teeb ta televisioonis, osaledes toidu- ja reisisaadetes. Siiski tunnistas 32-aastane eestlane, et on mõnel korral lasknud peast läbi mõtte, et võiks ju võimaluse tekkides kätt proovida ka profina USA-s, kirjutab Postimees.

«Kui selline mõte püsivalt pähe tuleb, siis võiks ju USA-s ka võidelda,» sõnas ta, kuid lisas, et praegu on selline variant ikkagi ebatõenäoline. «Selle sportlaseametiga on nii, et kui ühel alal oled kunagi kõik andnud ja seal tippu jõudnud, siis mõnel teisel alal on samaga raske hakkama saada,» põhjendas endine sumoproff.