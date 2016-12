Ott Tõnissaar: mind hämmastas, kuidas Baruto vastasel kolpa puruks ei löönud

Ott Tõnissaar (Foto: Ronald Stimmer)

Baruto pääses RIZIN Fighting Federationi korraldatava turniiri poolfinaali, alistades 46-aastase jaapanlase Tsuyoshi Kosaka, vahendab Delfi Sport.

"Tegi töö ilusti ära!" kiitis Tõnissaar. "Mind korraks natuke hämmastas, et kuidas nii suure massiga mees vastasel kolpa puruks ei löö. Aga see tuleneb sellest, et ta jagas vastasele rohkem skoorivamaid käelööke, mitte lõpetavaid."

Tõnissaar lisas: "Kui vastased tahavad hakata kunagi Baruto vastu saama, siis tuleb neil kõvasti liikuda ja distantsilt püüda torgata. Nad peaksid juba enne clinch'i võtma sellise asendi, mis oleks põgenemiseks soodsam."