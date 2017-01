Eelmise aasta parimaks taipoksijaks nimetati Pavel Karjukin

Igor Šinkevitš ja Pavel Karjukin (Foto: Eesti Muay Thai Föderatsioon)

Juunioride klassis teenis parima taipoksija tiitli Dmitri Redkin, kes juunioride maailmameistrivõistlustel (IFMA) saavutas teise koha. Tema treener Igor Šinkevitš tunnistati parimaks juunioride treeneriks. Parimaks laste treeneriks valiti Sergei Timofejev Narvas tegutsevast klubist Konkiro. Lisaks tunnustati föderatsiooni juhatuse liiget Indrek Luukast toetuse ja panuse eest Eesti taipoksi.

EMTF määras aasta taipoksijale Pavel Karjukinile stipendiumi 1500 eurot. Ülejäänud neli tunnustatud sportlast ja treenerit pälvisid 1000 eurosed stipendiumid, millega eelkõige soovitakse julgustada neid osa võtma rahvusvahelistest võistlustest.

"Eesti Muay Thai Föderatsioon tähistab tänavu oma kümnendat tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on taipoks muutunud Eestis ülimalt populaarseks ning oleme saavutanud liidrikoha Baltikumis," märkis EMTFi president Igor Šinkevitš. "Eestlased on korduvalt jõudnud pjedestaalile maailmameistrivõistlustel ja teistel rahvusvahelistel võistlustel, ka möödunud aasta ei olnud erandiks."

Möödunud aasta tähtsündmuste hulka kuulub ka fakt, et alates 2016. aastast kuulub Muay Thai ametlikult olümpia spordialade hulka. Eesti Muay Thai Föderatsioon panustab järjepidevalt sellesse, et Eesti sportlased pääseksid olümpiale võistlema.

MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon asutati 2007. aastal, täna koondab ühing enda alla 20 taipoksi klubi üle Eesti. Muay Thai ehk taipoks on täiskontaktne võitlusspordiala, milles on lubatud käe- ja jalalöögid, samuti löögid küünarnukkide ning põlvedega. Erinevalt traditsioonilisest poksist, kus maadlusdistantsi jõudnud võistlejad lahutatakse, on taipoksis lubatud ka püsti maadlus. EMF on Eesti Olümpiakomitee liige alates 2011. aastast.