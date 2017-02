Themas, Moisar ja Grents pälvisid Eestis tunnustust

Astrid Johanna Grents (vasakul) (Foto: Erakogu)

Võitlussport on Eestis üks alasid, kus areng on lausa silmaga nähtav, toimuvad rahvusvahelisel tasemel võistlused ja esile kerkivad tipptasemel sportlased. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia aastat kokkuvõtval peol jagati mitmeid tiitleid ja tunnustusi. Aasta uustulnuka tiitli sai Hendrik Themas, aasta parim sportlane on Astrid Johanna Grents ja elutöö eest tunnustati Mirkko Moisarit.

Akadeemia looja ja treeneri Kevin Renno sõnul oli Hendrik Themasel möödunud aastal viis matši, neist neli võitu ja neli nokauti, mis on äärmiselt hea tulemus. "Tema üks suurimaid plusse on see, et ta on füüsiliselt selline atleet, kes suudab vastaseid nokauti lüüa — see löök ei tule nii lihtsalt, igal võistlusel iga võistleja poolt neid ei näe," selgitab treener, lisades, et just Hendrik Themas ja ka Mirkko Moisar on tugeva käe ja tugeva löögiga.

Hendrik Themasele on Kevini hinnangul kiire edu taganud väga tugev sportlase taust, sest ta on terve elu teinud kergejõustikut, peale keskkooli oli ta isegi 4-5 aastat kergejõustikustipendiumiga USA kolledžis ning sealt ta leidiski MMA ja poksi. Tulles tagasi Eestisse on Hendrik siin koos teiste poksijatega treeninud juba 3-4 aastat. Võistlemist alustas ta samuti MMA-s ning selle kõrvalt on ta hakanud käima ka K1 ja taipoksi võistlustel, sest need sobivad talle rohkem.

"Hendrikule on edu taganud kindlasti sihikindel päevast-päeva töö. Ta on ka noor isa, kes käib palgatööl ning tema treeningugraafik ongi selline, et ta üritab hommikul enne tööd jõuda jõusaali. Enne kella seitset on Hendrik juba jõusaalis ning teise treeningu teeb ta õhtul peale tööd. See näitab, et inimesel on sisu ja ta tahab selle alaga tegeleda," kirjeldab treener. "Hendrik on mulle kindlalt öelnud, et ta tahab töö lõpetada ning spordiga raha teenida. Ta on terve elu sporti teinud, nüüd oleks aeg ka midagi saavutada. Kergejõustikuga see ei juhtunud, kuna konkurents on meeletult suur, kuid võitlussport on ala, kus on veidi lihtsam läbi lüüa, kui sul on sisu, tahtmine ja looduse poolt füüsiline jõud."

Kevin Renno sõnul ei teki head sportlased äkki, see võtab ikkagi aastaid aega. Hendrik Themas näiteks on 3-4 aastat treeninud ning eelmise hooaja lõpus näitas ta ennast Eesti publikule, kui ta tegi Alik Tseikole nokaudi ning see andis ka temale endale palju enesekindlust. "Ta on ka öelnud, et pärast seda ta mõistis, et on võimeline heal tasemel võistlema," teab treener. Sügisel võistleb Hendrik Themas ka King of Kingsil.

Aasta sportlaseks tuli Astrid Johanna Grents, kes käis suvel juunioride MM-il, kus ta olude sunnil pidi võistlema endast ühe kaalukategooria võrra raskemas klassis, aga sai ikkagi hõbemedali. "Astrid on väga tubli ja võib arvata, et ta käib justkui Andra Aho jälgedes, kuid erinevus on selles, et Astrid ei tee mitte taipoksi, vaid K1 poksi. Üks meil on seega taipoksi ning teine K1 meistrinna. Vaatame, kui kauaks tal tahtmist ning südikust jätkub," räägib Kevin. 23. veebruaril teeb Astrid oma esimese poolprofimatši Fightland võistlusel.

Kevin Renno hindab ka Mirkko Moisarit, kes on oma elu jooksul mitmel korral jätnud sporditegemise justkui pooleli, kuid siiski on jätkanud ja tegi nüüd tugeva comeback’i. "Mirkko ütleb ise, et ta on väga motiveeritud, nagu mitte kunagi varem, ta tahab alles suuri matše teha ning ma usun, et tal on need matšid ka tulemas. Algselt on ta treeninud vaid üksinda, kuid nüüd on tal ka tiim taga ning kõik, kes meil siin spordiklubis on, me toetame ja aitame üksteist ning see ka kindlasti motiveerib sportlasi," lisab Renno.

Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia tunnustuse pälvisid treenerid Ahti Pikkur ja Hannes Ilmjärv, parima uustulnuka tiitli sai Hendrik Themas, parimaks juunioriks nimetati Astrid Johanna Grents ning Mirkko Moisar sai Elutöö preemia panuse eest Eesti võitlussporti.

Ettevõtetest said toetuse eest hooajal akadeemia tunnustuse Riito Ehitus, Tarrest Ehitus, RPK Teed, Remoluft, Estlander, Intelometry, VK ja Partnerid, Royal Solutions, USA Car, Toitś, Marsalis Metall OÜ, Andmar MedService, MediaMarketing Est ja Tallinna Linn, kelle esindaja Mihhail Kõlvart märgiti eraldi ära, ning ka koostööpartner Veiko Vares.