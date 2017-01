Eesti sportlased võitsid Euroopa meistrivõistlustelt Brasiilia jiu-jitsus kolm medalit

Eestlaste medalivõitjad Brasiilia jiu-jitsus Euroopa meistrivõistlustel (Foto: Priit Mihkelson)

Euroopa meistrivõistluste esimestel päevadel näitasid head taset just neiud. Jane Soodla (kergekaal) võitis hõbemedali sinises vöötasemes ja Liisi Vaht (sulgkaal) pronksmedali lillade vööde hulgas.

Jane Soodla tundis, et oli heas vormis. "Matšid võistlustel ei olnud rasked. Tegin rahulikult oma asja,” kommenteeris Soodla. Kokku tuli Soodlal teha neli matši. Esimene võit tuli vibukägistusega, teine punktidega (9:0), kolmas taas vibukägistusega. Esimene kaotus tuli vastu võtta alles finaalis. “Finaalis oli hea vastane. Tegin väikese vea, mis koheselt ära karistati. See kaotus on õppimiskoht," ütles Soodla.

Soodla ütles, et pole tulemusega lõpuni rahul, kuna soovis jõuda kuldmedalini. "Kui valusad kaotused ka pole, õpime neist siiski kõige enam. Kuna mu eesmärgid on kõvasti kaugemale seatud kui Euroopa meister sinistes vöödes, siis õppetunnid on hädavajalikumad kui võidusära,” lisas ta.

Liisi Vaht, kel kulus vastase alistamiseks napid 20 sekundit (sirge käelukk), oli oma esimese matši edust üllatunud. “Sain sellest palju enesekindlust juurde. Teadsin, et veerandfinaalis ootab mind väga tugev vastane, eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste võitja. Andsin endast parima ja kaotasin nelja punktiga. Hea lahing oli, aga vastane oli seekord tugevam,” kirjeldas Vaht. Lillade vööde hulgas võitis Vaht pronksmedali. Vaht ise jäi tulemusega rahule - eriti arvestades, et lillat vööd on ta kandnud vaid neli kuud.

Üsna edukalt läks ka võistlemine avatud kaalus, kuhu lubati võistlema vaid kõikide kaalude medalistid. Võit saabus nii kaal kõrgema hõbemedalisti kui ka kukk-kaalu pronksmedalisti üle, seejärel pidi Vaht alla vanduma kaks kaaluklassi kõrgemal võistelnud kuldmedalistile ja lõpetas võistluse veerandfinaalis.

“Kõik vastased olid kogenumad kui mina, kuid ei tundnud, et võitudest oleks palju puudu jäänud. Tööd on veel palju teha, kuid hea oli teada saada, et liigun õiges suunas. Esimese suurvõistluse kohta ei läinud halvasti,” arvas Vaht. Järgmiseks plaanib ta võistelda välisvõistlustel nii palju kui võimalik. "Tunnen, et närvid mängivad võistlustel väga olulist rolli ja kuna ei ole varasemalt just palju suurvõistlustel käinud, kipun end alahindama,” rääkis Vaht.

Nii Vaht kui ka Soodla treenivad Tallinna klubis 3D Treening (SBG Estonia).

Mõlema treener Priit Mihkelson sõnas, et loodab, et need medalid on alles algus. “Mõlemad on palju tööd teinud, medalid ei tulnud lihtsalt. Kuid usun, et mõlemad on võimelised tulevikus veelgi paremini võistlema,” kinnitas Mihkelson.

Eelviimasel päeval võitis pronksmedali ka peamiselt Soomes elav ja treeniv must vöö Martin Aedma (keskkaal), kes võistles masters1 tasemekategoorias.

Lõplikud eestlaste tulemused:

Jane Soodla - sinised vööd, kergekaal, HÕBE

Liisi Vaht, lillad vööd, sulgkaal, PRONKS; avatud kaalus 5.-8. koht

Martin Aedma - mustad vööd, keskkaal, masters1, PRONKS;

Gilbert Bergstein - valged vööd, üliraskekaal, 5.-8. koht

Sten Maaslieb, lillad vööd, keskkaal, 33.-58. koht;

Tõll Simson - sinised vööd, kergekaal, 33.-64. koht.