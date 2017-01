Mölder võimlemise uutest reeglitest: hakkame nägema palju tsirkust

Janika Mölder (Foto: ERR)

"Võimleja jaoks on tähtis nii tehniline pool kui ka raskused, mida ta teeb. Kindlasti hakkame nägema hästi palju tsirkust platsi peal ja kindlasti hakkame nägema hästi palju vahendikaotusi, vähemalt esimestel võistlustel, sest elementide osa on natuke muutunud, aga hinnatakse trikitamist," selgitas Miss Valentine’i peakorraldaja Janika Mölder ERR-ile. "Lisaks on muutunud kava tehnilise täitmise hindamise pool, sest nüüd on artistlikkus ja kava täitmine eraldi hinded. See võimleja, kes sooritab ainult element-elemendi järel, ei saa artistlikkuse hinnet. Usun, et võimlemine läheb võimlemiseks kõigile, ükskõik, kas oled lühike või pikk, sa saad valida, mida sa teed."

Mölder on ise ka rahvusvahelise taseme kohtunik ja käis uusi reegleid õppimas kohtunikekoolitusel Bakuus, kus tegi ka eksami, mille tulemusi pole ta veel saanud. "See oli kõige suurem ja ma arvan ka, et kõige raskem [koolitus]. Enam ei ole kohtunikel kohtunikupaberit ees, kohtunik peab nägema, mida võimleja teeb ja hindama seda, mida ta teeb," rääkis Mölder. "Ja võimlejal on nüüd võimalus enda kava natuke muuta – kui tal ei tulnud hüpe välja, võib selle panna näiteks kava lõppu."

"Hästi raske on hinnata ilma paberita, sest võimlejad teevad pooleteise minuti jooksul väga-väga palju elemente ja kohtunik peab kõik üles leidma. Usun, et esimesed võistlused on kohtunikele keerulised, võimlejatele võib-olla mõnes mõttes kergemad," jätkas Mölder. "Sa pead jõudma ära hinnata 90 sekundiga. Kui aeg kukub, pead hinde välja saatma."

Miss Valentine algab Tartus 9. veebruaril, aga esimesi eksamitulemusi võib oodata heal juhul nädala lõpus. "Väga loodan, et rahvusvaheline föderatsioon annab need tulemused enne välja, sest näiteks kohtunik Koreast on küsimärk, sest ei tea, kes annab eksami ära ja kes ei anna," nentis Mölder. "Enda suhtes ei oska ennustada, kas tegin eksami ära või mitte, aga loodan, et tegin. Siiani on mul olnud rahvusvaheline kolmas tase, kui see säiliks, oleks väga hästi. Oluline on, et oleks rahvusvaheline tase."

Tänavusel võistlusel on osalejate arv 1500 ringis, nii iluvõimlejad kui rühmvõimlejad kokku. "Vabatahtlikke on meil saja ringis, kohtunikke on iluvõimlemises 20 ringis, rühmvõimlemises sama palju, igal võimlejal oma treener või kaks kaasas. Päris palju rahvast tuleb," lausus Mölder. "Kõige tähtsam on see, et kõik oleksid sõbralikud ja suudaksid jagada ruume, mis meile antud on."

"Meil on võistlus neli päeva, algab igal hommikul kell kaheksa ja läheb hilisõhtuni välja, peamine, et meie staff vastu peaks sellele suurele koormusele ja et kohtunikud suudaksid jääda objektiivseks, sest kui on väga pikk võistlus, siis on raske hinnata," lisas ta.

Lisaks Eestile ka Kanadas iluvõimlemist arendav Mölder ütles, et kodune võistlus on hea võimalus siinsetel võimlejatel maailma tippudega võimeid võrrelda. "Arvan, et see on Eesti võimlejatele väga oluline start, see on koht, kus saame end võrrelda teistega," sõnas ta. "Väga paljud olümpiavõistlejad on lõpetanud, mõningad jätkavad. Meie tüdrukutel jäi vähe olümpiast puudu, aga usun, et nad üritavad edasi, nelja aasta pärast on jälle uus olümpia. Eks see võistlus on esimene jõuproov uue programmiga, uute reeglitega, uute kavadega, see paneb juba mingid jõujooned paika ja näeme, kus me hetkel oleme."

Miss Valentine toimub Tartus 9.-12. veebruarini, tipptegijatest on võistlustele oodata Rio olümpiapronksi ja maailmameistrit, ukrainlanna Anna Rizadtinovat.