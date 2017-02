Carmel Kallemaa: rõngakavas tulid närvi tõttu vead sisse

Tartus toimub 23. korda rahvusvaheline võimlemisturniir Miss Valentine. Pühapäevani kestval turniiril osalevad 36 riigi võimlejad.

Täna tehti algust individuaalse mitmevõistlusega, kus hindamisel olid palli- ja rõngakavad. Kahe kava järel on liider valgevenelanna Julia Isatšanka, kes täna kogus 34,350 punkti. Avapäeva järel on 2,3 punkti Isantšankast taga eestlaste parimana kolmandal kohal olev Carmel Kallemaa. "Kõige hullem ei olnud, kui arvestada, et tegemist on sel hooajal esimese võistlusega koos kõikide uute kavadega," ütles Kallemaa ETV spordisaatele. "Esimese, rõngakava ajal oli närvis ja sisse tuli küll vigu, aga midagi suurt maha ei kukkunud."

Kuigi Miss Valentine ei kuulu tänavu MK-sarja, on sportlaste jaoks tegemist esimese suurema võistlusega, kus kavasid hinnatakse uute reeglite järgi. "Vahendikaotust on palju," sõnas kohtunik Maria Tõnissaar. "Kuna uuel aastal hinnatakse rohkem artistlikkust ehk väljenduslikku poolt, siis on kavad läinud ilusamaks. Kindlasti on muutunud ka vahenditehnika keerulisemaks."