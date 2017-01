EOK tippjuhid kohtusid Tartus Miss Valentine'i korraldajatega

Carmel Kallemaa (Foto: Riinu Liis Lajal)

Kolmapäeval külastasid EOK president Urmas Sõõrumaa ja asepresident Jüri Tamm Tartus A.Le Coqi spordimajas tegutsevat võimlemisklubi “Janika”. Külalisi võttis vastu klubi juht ja Miss Valentine võimlemisvõistluse peakorraldaja Janika Mölder, kes tutvustas spordimaja ja sealseid treeningvõimalusi. Juba kahe nädala pärast astuvad sama spordimaja võimlemisvaibale ligikaudu 1500 võimlejat 38-st riigist et võistelda Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni mainekal võistlusel Miss Valentine. Samaaegselt peetakse ka järjekordne Rahvusvahelise Rühmvõimlemise Föderatsiooni MK-etapp.

EOK president Sõõrumaa ja asepresident Tamm tundsid elavat huvi võistluste ettevalmistuse, toetajate ja korraldusliku poole vastu. Kõneks tuli ka võimlemise tippriikide võimlejate ettevalmistus ja sealt õppimist vääriv kogemus meie tulevaste tippude ettevalmistamisel. Samuti arutati koos erinevaid probleeme mis suurvõistlus endaga paratamatult kaasa toob. Peakorraldaja Mölderi sõnul mahuvad huvilised ja võimlejad veel A.Le Coqi spordimajja ära aga seda ei saa paraku öelda enam Tartu majutuskohtade kohta. Vaatmata sellele et linna on viimase paari aasta jooksul lisandunud väga heal tasemel majutuskohti kummitab korraldajaid endiselt ööbimiskohtade nappus, sest lisaks võimlejatele saabub Tartusse ka suurearvuline saatemeeskond ja hulgaliselt pealtvaatajaid. EOK juhtidega vahetati mõtteid ka laiema teemaderingi osas, eriti kuidas tuua rohkem noori spordi juurde ja aidata neid oma sportlike eesmärkide poole püüdlemisel.



Võimlemisvõistlus Miss Valentine 2017 ja MK-etapp rühmvõimlemises peetakse Tartus, A.Le Coqi spordimajas 9.-12. veebruarini. Võistlused korraldab võimlemisklubi Janika koostöös Eesti Võimlemisliiduga.



Osalevad riigid: AUT, BLR, BRA, CAN, CHE, CYP, CZE, DEN, EST, FAO, FIN, GBR, GER, GRE, HUN, IND, ISR, ITA, JPN, KAZ, KGZ, KOR, LAT, LTU, LUX, MEX, NOR, POL, PUR, RUS, SVK, SWE, UKR, USA, BUL, NED, ESP, BEL.