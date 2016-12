Eestlasest võimlemistreeneri poeg unistab tiitlivõistluste medalitest

Spordigala tõi Tallinna eestlasest sportvõimlemistreeneri Mati Kirmese, kes juhendanud õpilasi neljal olümpial. Soomes elava Kirmese poeg Karl Oskar võistles Rio olümpial.

Sportvõimlemise varasem Eesti meister Mati Kirmes on töötanud treenerina nii Eestis, Islandil, Rootsis kui Soomes - kokku 30 aastat. Ta on viinud õpilased neljale olümpiale - viimati Riosse oma poja Oskari, kes võistles olümpial Soome värvides. "Poeg on kindlasti kõvem kui mina," lausus Mati Kirmes ETV-le. "Võimlemine on selle aja jooksul nii palju muutunud. Nüüd on hoopis raskemad elemendid."

21aastane Oskar Kirmes on sündinud Islandil, sirgunud Rootsis ja hakkas kolme aasta eest esindama Soomet. Nii tema eestlasest isa kui rootslannast ema on tegelenud võimlemisega ja tippu pürgimisest unistab ka noorem vend Robert, kellega ta koos Espoos ka treenib.

"Hakkasin võimlema muidugi sellepärast, et isa oli treener ja ema samuti," sõnas Oskar Kirmes. "Tulin võimlasse ja mängisin ning tundsin rõõmu. Tegelesin samuti pikalt jäähokiga, aga kui olin teismeline, siis pidin valima jäähoki ja võimlemise vahel ning valisin võimlemise, sest see on südamelähedasem ala."

Meestel on mitmevõistluses kavas kuus harjutust ehk treeningmahud on sellel alal suured. "Me tegime ka ikka päevas viis tundi trenni," lausus Mati Kirmes. "Pojad teevad nüüd ka. Vanem Oskar ei käi koolis ja teeb kuskil kuus tundi päevas trenni. Nädalas tuleb üle 30 tunni."

Rio olümpial mitmevõistluses 35. ja viimastel Euroopa meistrivõistlustel 17. koha saanud Oskarit innustab soov võita tiitlivõistluste medal. "Tahan mitmevõistluses jõuda MM-il finaali ja paari aasta pärast võita medali MM-il ja EM-il. Samuti tahan vabaharjutuses, kangil ja toenghooglemises, mis on minu kolm tugevamat ala, saada veidi tugevamaks. Võib-olla tulevikus keskendun vaid üksikutele aladele, et saada ühes väga heaks, kuid nüüd keskendun mitmevõistlusele."