Miss Valentine võistlus muudab Tartu nädalaks taas maailma võimlemispealinnaks

Võimlemistreening Tartus (Foto: Riinu-Liis Lajal)

Neljapäeval algava Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni (FIG) võimlemisvõistluse Miss Valentine 2017 eelsed treeningud on täies hoos.

Koos võimlemisklubi Janika võimlejatega on Tartu A.Le Coq spordimajas esimeste väliskülalistena treenimas Kanada võimlejad Torontost kelle jaoks on Tartu juba tuttav koht. Seda asjaolul, et võistluste peakorraldaja Janika Mölder treenib noori võimlejaid ka Torontos ja lööb aktiivselt kaasa sealses võimlemiselus.

“Tööpäevad on väga kiired, võistluste korraldamise eeltöö algas juba möödunud aasta märtsikuus. Kuna uus olümpiatsükkel toob kaasa põhimõttelisi muudatusi kavade hindamise põhimõtetes oleme pidanud koostöös tarkvaraarendajatega viima sisse rida uuendusi. Uus hindamissüsteem saab esimese rahvusvahelise tuleproovi just siin Tartus,” sõnas Mölder pressiteate vahendusel.

Teisipäeval on Tartusse oodata võistlejaid Soomest, Mehhikost, Venemaalt, Bulgaariast, Iisraelist, Slovakkiast, Ukrainast, Jaapanist ja Kasahstanist.

Eestlastest on iluvõimlemise meistriklassis võistlustulle astumas Carmel Kallemaa, Vasilina Kuksova ja Laurabell Kabrits. Põnevust pakub kindlasti Rahvusvahelise Rühmvõimlemise Föderatsiooni (IFAGG) MK-etapp rühmvõimlemises, kus koos 2016. aasta Euroopa meistrite, Minetit tiimiga Soomest, on konkureerimas ka tugevad rühmad Eestist – võimlemisklubi Janika rühm Diamonds, Rütmika Perfetto ja Janika Tallinn.

Võistlustejärgsele galale tuleb näitama oma akrobaatikatrikke Ameerika talendisaates edukalt osalenud Vello Vaher. Nagu kõigil eelnevatel aastatelgi usuvad korraldajad, et Tartusse saabuvad ligikaudu 1400 võimlejat, nende saatjad ja fännid muudavad Tartu sellel nädalal võimlemispealinnaks.