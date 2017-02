Eesti vibulaskjad võitsid Baltimaade meistrivõistlustel neli kuldmedalit

Reena Pärnat (Foto: World Archery/Dean Alberga)

Sportvibu klassis võitsid eestlased nii naiste kui meeste tiitli – esikoha said Reena Pärnat ja Karl Kivilo. Kusjuures Pärnat püstitas eelringis 25 meetri harjutuses uue Eesti rekordi tulemusega 579 silma (288+291). Samuti märgib see tulemus uut Baltimaade rekordit. Naistest teenis Bessi Kasak hõbemedali ja noorlaskur Liisi Tammar 5. koha. Meeste poolelt tuli Karl Kivilo võit pisut üllatusena, sest esimest aastat juunioride klassis laskev Kivilo oli eelringis 5. asetusega, kuid tugev duell-laskmine tõi meistritiitli. Samuti on märkimisväärne, et 40 osalejaga sportvibu meeste klassis lõpetasid top8 hulgas viis eestlast – Kivilo 1., Õun 4., Kaasik 5., Gross 6. ja Oona 8.

Lisaks toimus segavõistkondade olümpiaring. Sportvibu klassis võtsid eestlased kaksikvõidu – Baltimaade meistriteks tulid Kivilo/Pärnat ning hõbemedali võitsid Kaasik/Kasak.

Plokkvibu klassi ainsa Eesti laskurina oli võistlemas Emily Hõim, kes pidi eelringis 3. kohaga leppima. Kuid Hõim võitis kõik olümpiaringi duellid ja teenis Baltimaade meistritiitli, edestades Leedu ja Läti laskureid, seal hulgas ka eelmisel aastal maailmarekordi püstitanud Julija Oleksejenkot. Meeste arvestuses sai plokkvibus esikoha Läti laskur Janis Jakubanecs.

Eesti meistrivõistlused toimuvad kahe nädala pärast Türil ja koondis valmistub märtsi alguses Prantsusmaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.