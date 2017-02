Pärnat, Õun ja õde-vend Jäätmad tulid Eesti meistriteks

Täna algab Rio olümpiamängudel vibuspordi võistlus – toimub eelring. See tähendab, et 64 meeslaskurit ja 64 naislaskurit lasevad kõik läbi 70 meetri harjutuse. See koosneb 72 noolest 70 meetri distantsilt. Laskmine toimub seeriate kaupa. Ühes seerias lastakse 6 noolt. Kokku liidetakse omavahel 6 seeriat ehk 36 noolt. Peale väikest pausi lastakse veel 36 noolt.