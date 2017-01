Novosjolov: praegu saan vehklemisest rõõmu tunda

Epeevehkleja Nikolai Novosjolov tunneb taas alast rõõmu ja on seetõttu näidanud järjest ka häid tulemusi. Täna naases ta Saksamaalt, kus sai MK-etapil 6. koha.

"Päris paljud asjad veel ei tööta, kuid üht-teist on hakanud üle pika aja paremini välja tulema," ütles Novosjolov ETV spordisaatele.

Olümpia järel juhtme seinast välja tõmmanud, vaimu- ja kehahaavu ravinud Novosjolov on pika pausi järel vehelenud kahel turniiril ja naasnud taas tippmeeste ringi. Täna tuli ta Heidenheimi MK-etapilt 6. kohaga, detsembris saavutas Doha Grand Prix etapil 3. koha. "Tahaks loota, et see on mitme asja kokkulangemine," ei toonud Novosjolov välja ühte põhjust, mis on teda paremate tulemusteni viinud. "Kui tervis lubab teha neid asju, mida olen harjunud tegema, siis loomulikult valmistab see rõõmu. Ma armastan vehklemist ja mulle meeldib seda teha, kuid vigastused on olnud raskeks koormaks. Praegu on aga selline aeg, mil saan vehklemisest rõõmu tunda."

Maailma edetabelis on Novosjolov 12. positsioonil ja järgmise stardi teeb ta 18. veebruaril Vancouveris.