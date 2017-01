Embrichi edu taga on kogemused ja treeneritöö

Nii individuaalselt kui Eesti naiskonnaga epeevehklemise Barcelona MK-etapil teise koha saavutanud Irina Embrich lausus koju jõudes, et kasutab paremini ära oma kogemusi ja treeneritööst saadavaid oskusi.

"Barcelonas läheb meil hästi, sest mullu võtsime seal naiskondliku võidu," ütles Embrich ETV spordisaatele.

Individuaalturniiril, millest võttis osa 212 naist, oli Embrichi jaoks eriti magusaks poolfinaalis saadud 15:12 võit Rio olümpiavõitja Emese Szazi üle. Kogenud ungarlannast oli ta viimati individuaalturniiril jagu saanud 2006. aasta MM-il, kus teenis lõpuks hõbemedali. "Ta on minu jaoks olnud raskeks vastaseks," ei varjanud Embrich. "Olen talle mitu korda kaotanud, ka tiitlivõistluste olulistes matšides. Nüüd saadud võit annab positiivse emotsiooni."

Alates 2012. aastast on Embrich hooaja jooksul vähemalt korra jõudnud individuaalselt MK- ja GP-etappidel poodiumile ehk kolme hulka. Kokku on tal kaheksa esikolmikukohta - puudu veel vaid täiuslik võit. Maailma edetabelis, kus punkte kogunud 333 naist, tõusis Embrich kaheksandaks. Stabiilsema edu on toonud kogemuste parem rakendamine ja töö noorte treenerina. "Treeneritööst on kasu, sest sellega teed ka endale selgeks selle, kuidas võistlustel käituda," arutles Embrich. "Kõik see kokku annab juurde positiivsust."

Vaimselt oli väga tähtis, et naiskonnavõistluses suudeti poolfinaalis lisaminutil alistada ühe torkega Venemaa, kellele jäädi eelmisel etapil Hiinas ja enne seda olümpial alla. "Nii juhtus, kuid Venemaa ei ole kõige raskem vastane," lisas Embrich.

Epeenaiskond on Hiina järel ja Rumeenia ees maailma edetabelis teisel kohal.