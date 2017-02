Kaido Kaabermaa: pärast olümpiat on koormused olnud all ja naised rohkem puhanud

Eesti epeenaiskond on viimastel kuudel saanud hinnatavaid tulemusi. Peatreener Kaido Kaabermaa sõnul on pärast olümpiat harjutatud varasemast väiksemate koormustega.

Edukas periood algas koduse Tallinna Mõõga turniirivõiduga, pärast seda on oldud Pekingis neljas, Barcelonas ja läinud nädalavahetusel Legnanos teeniti teine koht. Et meie vehklejatel on tase olemas, ei ole üllatus, küll aga see, et see nii stabiilne on olnud.

"Sellist stabiilsust me ei oleks küll uskunud alguses. Praegu on koormused alla võetud pärast olümpiat, sest pinged on päris kõrged olnud. Pärast olümpiat on nad rohkem puhanud," sõnas Kaabermaa ETV spordiuudistele.

MK-etappidel naiskonda pääsemiseks on Eesti siseses reitingus vaja olla kolme hulgas, neljanda liikme määravad treenerid. Viimased kaks etappi on veheldus sama nelikuga, kes teenis neljanda koha Rio olümpial, ehk Beljajeva, Embrich, Kirpu ja Kuusk, Tallinna Mõõgal ja Pekingi etapil oli naiskonnas Katrina Lehis, Pekingis ka Nelli Paju.

Kahel viimasel etapil on finaalis kaotatud Hiinale, Kaabermaa sõnul tehakse eeltöö iga vastase kohta põhjalikult: "See töö käib kogu aeg, mis taktikaga kellele vastu minna. Kindlasti koostöös isiklike treeneritega on seda asja mõeldud ja arutatud, kuidas teha veel paremini."