Jüri Salm kadettide ja juunioride EM-i eel: minu lootus on, et üks medal võiks tulla

Teisipäeval algavad Bulgaarias, Plovdivis vehklemise Euroopa meistrivõistlused kadettidele ja juunioridele. Eesti koondis on esindatud 14 sportlasega, kes kõik võistlevad epeevehklemises. Arvestades Eesti noortevehklemise head seisu võib loota, et järgmise pooleteist nädala jooksul kuuleme ilusatest tulemustest nii mõnelgi korral.

Otsustav ettevalmistus möödus sportlastel Haapsalus - hiljuti avatud Endel Nelise nimeline vehklemissaal on vehklejate võimalusi tunduvalt parandanud. Naiste koondise eest vastutab treenerina Meelis Loit ning meeste puhul Sergei Bobrov.

Ettevalmistust kommenteerib Eesti Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm: "Viimased ettevalmistused olid siin rahvusvahelised, kus olid ka teiste riikide sportlased kaasatud. Naiskadettidel oli 17.-19. veebruaril korralik laager, kus oli kaasatud ka Soome ja Leedu vehklejad. Ja poistel samuti."

Eesti koondisse kuuluvatest vehklejatest tõuseb esile Karoliine Loit, kelle rahvusvahelised tulemused on viimastel aastatel stabiilselt kõrged olnud. Esimesed tuleristsed on Loit saanud ka täiskasvanute tippkonkurentsis. Oktoobris peetud Tallinna Mõõgal jõudis toona 15-aastane Loit põhitabelisse. Sel hooajal on Loit kadettide klassis Euroopa karikatetappidel teeninud kaks võitu ning juhib lisaks Euroopa edetabelit.

Salm usub aga, et headeks tulemusteks on Bulgaarias võimelised teisedki: "Ma arvan, et iga sportlane läheb sinna mõttega edukalt esineda. Eks ikka loodame medalit ja tulemused on andnud selleks ka lootust. Meesjuunioridest on Ruslan Eskov 2015. aasta kadettide EM-pronks. Minu lootus on, et üks medal võiks tulla."

Kui liidrid on eestlastel olemas, siis võistkonnavõistlusi silmas pidades on tähtis kõigi koondislaste ühtlane esitus. Jüri Salm ütleb, et loetud kordadel võib liider võistkonna üksinda päästa, kuid enamasti sellest siiski ei piisa. Samas on Eesti koondislastes potentsiaali võrdselt hästi vehelda.