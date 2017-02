Julia Beljajeva: vehklemises on raske pidevalt tipus olla

Eesti vehklejate edukas hooaeg jätkus nädalavahetusel Itaalias, kus eksmaailmameister Julia Beljajeva saavutas karjääri esimese MK-sarja etapivõidu.

24-aastase Julia Beljajeva maailmameistritiitlist on möödas üle kolme aasta. Vahepealsed hooajad tõid rohkelt pettumusi ja vähe kordaminekuid, aga laupäevane MK-sarja etapivõit Legnanos tõi kindlasti olulist eneseusku ja teadmise, et ala tipp ei ole sugugi lootusetus kauguses. "Vahepeal jäi alati igas matšis midagi puudu ning kaotasin. Seekord oli treener kaasas, saime üksteisest aru ja kõik tuli välja," ütles Beljajeva ETV spordisaatele.

Beljajeva usub, et suudab järjest paremaid tulemusi näitama hakata. "Mul on eneseusk olemas ja minu lähedal on inimesed, kes mind toetavad ning usuvad mu tegemistesse. See motiveerib ja aitab," sõnas Beljajeva. "Vehklemises on raske pidevalt tipus olla ja võib-olla kogemusega tuleb stabiilsus."