Viis Eesti epeenaist jõudis Itaalias toimuval MK-etapil põhiturniirile

Kristina Kuusk (Foto: Augusto Bizzi)

Otse läbi alagrupiturniiri tagasid pääsu 64 parema hulka Kristina Kuusk, Julia Beljajeva ja Nelli Paju. Kõik nad said alagrupis vastavalt viis võitu ja ühe kaotuse. Irina Embrich ja Erika Kirpu tänu kõrgele kohale maailma edetabelis, eelringides vehklema ei pidanud ja alustavad võistlust homsel põhiturniiril.



Homsel põhiturniiril on eestlannade esimesed vastased järgmised:

Nelli Paju vs Alice Clerici (ITA) - Eesti aja järgi kell 11.20 sinisel rajal

Julia Beljajeva vs Laura Szabo (HUN) - Eesti aja järgi kell 11.20 kollasel rajal

Irina Embrich vs Greta Veres (ROU) - Eesti aja järgi kell 11.00 punasel rajal

Kristina Kuusk vs Jagoda Zagala (POL) - Eesti aja järgi kell 11.20 punasel rajal

Erika Kirpu vs Eleonora De Marchi (ITA) - Eesti aja järgi kell 12.20 punasel rajal