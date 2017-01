Premeeritud Gunnar Press hakkab koostama raamatut Eesti vehklemisest

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia teenis teenekas spordiajakirjanik Gunnar Press, kes viimastel aastatel on pühendunud erinevate spordiraamatute kirjutamisele.

Pressile endale on läinud enim hinge Viljar Loorist kirjutatud teos, kuid mõtted on juba järgmiste raamatute juures. "Huvitav projekt pakuti mõni aeg tagasi välja, millega ma olen ka käed löönud, on Eesti vehklemise suur raamat," sõnas Press ETV-le.

"Käin puhkusel ära ja kohtun siis Meelis Loidiga, selle ala ilmselt entsüklopeediaga ja arutan temaga veidi, mismoodi seda peaks tegema. Alaliidus ma Jüri Salmiga juba kohtusin."

Lisaks mainis Press, et Deivil Tserp hakkab kokku panema ujumise ajaloo raamatut. "Selle ettevalmistamise raames kohtusin eile 94-aastase proua Nora Kuttiga, kes valmistus parajasti trenni minema. Tal veel maailmameistrikuld on puudu, aga üle 95-aastaste hulgas võib ta selle aasta augustis võita."

"Ma vahel vaatan, kui Kregor Zirk on kodumaal meie ühises kodulinnas Tartus treenimas. Eks Aljandid on kindlasti kokkuvõttes omaette raamatut väärt," vaagis Press veel võimalikke teoseid ujujatest.

"Kes seda kirjutab, eks aeg näitab. Praegu konkreetseid plaane pole. Mõned läbirääkimised mõne isikuga on ka peetud, aga need ei ole praegu sellises järgus, et neid kõvasti rääkida."