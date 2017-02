Irina Embrich meenutas esimest EM-tiitlit: pärast seda mõtlesin, et nüüd võin lõpetada

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval presidendi vastuvõtule kutsutud epeevehkleja Irina Embrich meenutas, et tema karjääri kõige eredamalt meeles olev moment on esimese võistkondliku EM-tiitli võitmise hetk.

"Kõige meeldivam hetk oligi see, kui lipp oli tõusnud ja saime kuulda Eesti hümni," meenutas Embrich ETV-le oma 2013. aasta esimest võistkondlikku EM-kulda.

"See oli suurepärane hetk ja pärast seda mõtlesin, et nüüd ma võin lõpetada. Et esikoht, mida nii ammu tahtsin saada, on käes. Pärast panin loomulikult endale uued eesmärgid ja võistkond ka. Minu karjäär jätkus, aga see hetk oli suurepärane."

Kui presidendi vastuvõtu intervjueerija Anu Välba meenutas endise spordiarsti Toomas Savi ütlust, et tippsport on kompromiss oma tervisega, siis Embrich ei osanud seda veel hästi kommenteerida. "See võib-olla tuleb hiljem ja siis saan öelda, kas hind oli kõrge või mitte. Aga praegu, kui suudan veel edasi teha, siis teen. Mulle see meeldib."