Riiklikele spordipreemiatele esitati 52 kandidaati

Uno Aava (Foto: Margus Ansu/Scanpix)

Elutööpreemia kandidaadid on:

Ando Algre – kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreener. Esitaja Kergejõustikuklubi Kose 2000;

Arnold Selge – korvpallitreener. Esitajad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ja MTÜ Tartu Spordiliit;

Helmut Valgmaa – spordipedagoog ja -teadlane, sulgpalli ja võimlemise arendaja. Esitajad Tartu Spordiliit ja Eesti Sulgpalliliit;

Henn Põlluste – maadleja ja maadlustreener. Esitaja Eesti Maadlusliit;

Jaan Tults – aerutamis- ja sõudmistreener, arutamise ja sõudmise arendaja. Esitajad Eesti Sõudeliit ja Eesti Aerutamisföderatsioon;

Kadri Liivak – iluvõimleja ja võimlemistreener, võimlemise arendaja. Esitaja Eesti Võimlemisliit;

Ly Piir – iluuisutaja ja iluuisutamistreener, iluuisutamise arendaja. Esitaja Iluuisutamisklubi "Hõbeuisk";

Peeter Nelis ja Helen Nelis-Naukas – vehklemistreenerid, Haapsalu vehklemiskoolkonna edasiarendajad. Esitaja Eesti Vehklemisliit

Ranno Krusta – lasketreener ja kohtunik, laskmise arendaja. Esitaja Eesti Laskurliit;

Rein Haljand – ujumistreener, spordipedagoog ja -teadlane, olümpialiikumise arendaja. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Rein Kirsipuu – jalgrattur ja jalgrattatreener, jalgrattaspordi arendaja. Esitajad Eesti Jalgratturite Liit ja Tartu Linnavalitsus;

Rein Põldme – pimedate laste kehalise kasvatuse õpetaja ja ujumistreener. Esitaja Eesti Paraolümpiakomitee;

Riho Rannikmaa – judo- ja sumotreener. Esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Lääne-Virumaa Spordiliit ja Vinni vald;

Sirje Eomõis – iluvõimleja ja võimlemistreener, võimlemise arendaja, võimlemisklubi Rütmika asutaja, treener ja juht. Esitaja Võimlemisklubi Rütmika;

Sirje Lubi – lauatennise arendaja. Esitaja Eesti Lauatenniseliit;

Taimu Viir – tõstesporditreener ja -kohtunik, tõstespordi arendaja ja spordiajaloolane. Esitaja Spordiajaloo Klubi Alfred;

Tanel Leok – mootorrattasportlane. Esitaja MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

Tiit Nuudi – spordijuht ja olümpialiikumise arendaja. Esitaja Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus;

Toomas Liivak – vehkleja ja vehklemistreener. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Toomas Merila – odavisketreener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Tõnu Pääsuke – laskesuusataja ja laskesuusatamistreener, laskesuusatamise arendaja. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

Uno Aava – autosportlane, insener ja autospordi arendaja ning mootorispordi ajaloo koguja. Esitaja Eesti Autospordi Liit;

Vello Lilium – suusatreener ja pühendunud pedagoog. Esitaja Illuka Vallavalitsus;

Õnne Pollisinski – allveespordi treener ja allveespordi arendaja, puuetega inimeste sporditegevuse arendaja. Esitaja Eesti Allveeliit.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Aastapreemia kandidaadid 2016. aasta tulemuste eest on:

Alo Lõoke – SA Eesti Terviserajad juhataja, terviseradade võrgustiku arendamise eest. Esitaja Sparta Spordiklubi;

Andrei Nazarov – kergejõustikutreener, kergejõustiklase Ksenija Balta treener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Aune Varik – vibutreener, vibulaskja Laura Nurmsalu treener. Esitaja Viljandi Spordikool;

Gerd Kanter – kettaheitja, Eesti parim meeskergejõustiklane 2016, EM 3. koht ja OM 5. koht. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Gheorghe Cretu – Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener, Euroopa liiga võitmine ja pääsemine EM finaalturniirile. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Hendrik Olde – Eesti Maleliidu juht, koostöös Rahvusvahelise Maleföderatsiooniga (FIDE) ülemaailmse Paul Kerese aasta korraldamine ning suurmaletaja 100. sünniaastapäeva malefestivali läbiviimine Eestis. Esitaja Eesti Maleliit;

Indrek Tustit – kettaheitja Gerd Kanteri treener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Kelly Sildaru – vigursuusataja, Eesti parim noorsportlane 2016. Esikohad ekstreemspordivõistlustel X Games ja Dew Tour, esikoht AFP naiste maailma edetabelis. Esitaja Eesti Suusaliit;

Kert Toobal – võrkpallur, Eesti koondise sidemängija ja kapten. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Kristina Koroljak – absoluutne maailmameister fitnessis 2016. Esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Kristjan Ilves – kahevõistleja, pronksmedal juunioride MMil. Esitaja Eesti Suusaliit;

Ksenija Balta – kergejõustiklane, EM 4. koht, OM 6. koht kaugushüppes. Eesti parim naissportlane ja parim naiskergejõustiklane 2016. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Matti Killing – sõudetreener, Rio OMil pronksmedali ja EMil kuldmedali võitnud paarisaerulise neljapaadi treener. Esitaja Eesti Sõudeliit;

Oleg Anissimov – absoluutne maailmameister finessis 2016. Esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Ott Kiivikas – kulturist, tippsaavutuste eest rahvusvahelistel võistlustel, sh EM 1. koht ja MM 4. koht. Esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Rasmus Mägi – kergejõustiklane, OM 6. koht 400 meetri tõkkejooksus, Eesti parim meessportlane 2016. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit ja Tartu Ülikool;

Timmo Tammemäe – orienteeruja, 2016. aastal Eestis toimunud orienteerumise veteranide maailmameistrivõistluste peakorraldaja, tippsaavutused rogaini rahvusvahelises konkurentsis. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

Tõnis Sildaru – Kelly Sildaru treener, freestyle suusatamise juunioride koondise treener. Esitaja Eesti Suusaliit;

Väino Treiman – kiiruisutamise treener, kelle õpilased on jõudnud rahvusvahelisse konkurentsi. Esitajad Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Jõgeva Maavalitsus, Eesti Rulluisuliit, Eesti Uisuliit;

Anne Mägi ja Taivo Mägi – kergejõustikutreenerid, Rasmus Mägi treenerid. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit ja Tartu Ülikool;

Irina Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk – Eesti epeenaiskond. EM 1. koht, OM 4. koht. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Kaido Kaaberma, Anatoli Jasnov, Natalja Kotova, Viktor Kirpu ja Sten Priinits – epeenaiskonna treenerid, õpilaste tippsaavutused 2016. aastal. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Kersti Kull ja Lembe Laas – võimlemistreenerid, V Eestimaa võimlemispeo „Hingelind“ korraldajad. Esitaja Eesti Võimlemisliit;

Konstantin Gorodilov ja Dominika Bergmannova – võistlustantsupaar, kõrged saavutused rahvusvahelises konkurentsis 2016. aastal, sh EM 1. koht, MM 3. koht. Esitaja Eesti Tantsuspordi Liit;

Mario Kalmre ja Risto Kalmre – üritusteseeria Simple Session asutajad ja peakorraldajad. Esitaja Eesti Linnaratturite Liit;

Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo – sõudjad, Eesti paarisaeruline neljapaadi meeskonna liikmed, OM 3. koht, Eesti parim võistkond 2016. Esitaja Eesti Sõudeliit;

Rasmus Haugasmägi, Stefan Arand ja Sander Sarlin – Eesti veemoto koondise liikmed, kõrged tulemused maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

Üllar Põvvat, Henry Põvvat, Rasmus Haugasmägi, Stefan Arand ja Viktoria Soodla – Tartu Kalevi veemotoklubi võistkond, edukas esinemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Esitaja Tartu Spordiselts Kalev.

Aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

Preemiad antakse üle 24. veebruaril Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis.