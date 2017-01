Jüri Ratas: Lembitu Kuuse mehine, siiras ja hingestatud tämber tegid Eesti spordiajaloo tähtvõistlustest unustamatu elamuse

intervjuu jüri ratasega (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Eesti sport kaotas täna olulise ja asendamatu osa oma hingest. Armastatud telemehe, kes väärib vaieldamatult Eesti spordi suurkuju tiitlit. Ei ole kahtlustki, et täna meenutatakse tuhandetes Eesti kodudes neid hetki, kui Lembitu Kuuse mehine, siiras ja hingestatud tämber tegid Eesti spordiajaloo tähtvõistlustest unustamatu elamuse. Olgu selleks legendaarsed Kristina Šmiguni, Andrus Veerpalu ja Jaak Mae medalisõidud aastate tagant või need närvesöövad minutid alles möödunud augustist, mil meie neljapaat tõi Rio sõudekanalist ära Eesti koondise ainsa medali. Lembitu Kuusel on olnud suur roll nendes etendustes ja neid etendusi ei unustata paljuski tänu temale mitte kunagi. Head teed, kallis Lembitu.

Minu sügav kaastunne Lembitu Kuuse perele, lähedastele, sõpradele ja kolleegidele.