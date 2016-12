"Aasta sportlane 2016" rahvahääletusel osales rekordiliselt ligi 106 000 hääletajat

Eesti aasta sportlase auhind (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul oli rahvahääletusest osavõtt tänavu muljetavaldav. "Rekordiline on selle kohta vähe öeldud. Tõenäoliselt mängib siin suurt rolli see, et silmapaistvaid saavutusi tuli tänavu paljudelt sportlastelt. Tahtmine oma sõna sekka öelda ja tihedas konkurentsis oma lemmiku poolt hääl anda ilmselt motiveeris hääletama ka paljusid inimesi, kes varem ei ole aasta sportlase rahvahääletusest osa võtnud. Kindlasti on kõigil põhjust teisipäevast auhinnagalat pikisilmi oodata, sest tänavu on enamikus kategooriates konkurents äärmiselt põnev ja pingeline ning ette võib tulla ka üllatusi," ütles Sukles.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selgitatakse välja rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Praeguseks on lõppenud kõik hääletusvoorud.

Hääletustulemuste põhjal on "Aasta sportlane 2016" nominendid järgmised (tähestikulises järjekorras):

Aasta meessportlane 2016: Gerd Kanter, Ragnar Klavan, Martin Kupper, Rasmus Mägi.

Aasta naissportlane 2016: Ksenija Balta, Irina Embrich, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru.

Aasta võistkond 2016: autoralli meeskond Ott Tänak ja Raigo Mõlder, sõudmise neljapaat, vehklemise epeenaiskond, võrkpalli rahvusmeeskond.

Aasta treener 2016: Gheorghe Cretu, Matti Killing, Tõnis Sildaru, Aleksander Tammert.

Aasta sportlased kuulutatakse välja 27. detsembril Nordea Kontserdimajas toimuval galaõhtul “Spordiaasta tähed 2016”.



Spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 63 ja spordiajakirjanikke 44. Spordiajakirjanikud tegid oma eelistused teatavaks esmaspäeval, spordiorganisatsioonide ja rahvahääletuse tulemused avalikustatakse pärast spordigalat.