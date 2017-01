Tänasest algab ETV2-s dokfilmide sari tippspordis läbi lüüa üritavatest lastest

Lapsed suures spordis (Ultra Sports Kids, Taani 2014)

Alates tänasest näeb ETV2 ekraanil kuuel esmaspäeval dokumentaalsarja lastest, kes näevad ränka vaeva, et tippspordis läbi lüüa ning samal ajal ka igapäevaelu tegemistega toime tulla.

Tänase osa keskmes on 10-aastane vehkleja Ruben, kelle tehnika on suurepärane, kuid kelle närvid veavad teda võistlusel pahatihti alt. Hooaja jooksul peab ta end tõestama võisteldes Euroopas parimate vehklejate vastu. Ettevalmistused panevad proovile sõprussuhte vehklemispartner Mariega. Filmi režissöör on Simon Lereng Wilmont.

Dokumentaalsari "Lapsed suures spordis" on ETV2 eetris esmaspäeviti kell 19.30, kordust näeb kolmapäeval kell 21.

Filmi treiler:

The Fencing Champion trailer from Final Cut for Real on Vimeo.