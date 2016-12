The NY Times: Venemaa spordiametnikud on meelt muutmas ja hakanud dopingurikkumisi tunnistama

Dopingulabor (Foto: Reuters/Scanpix)

Venemaal hakatakse pärast pikalt kestnud eitamisfaasi lõpuks tunnistama, et nende sportlastega toimunud dopingurikkumised on kõrgel tasemel toimunud programmi tulemus ning üks spordiajaloo suurimaid petuskeeme.

USA ajalehes The New York Times teisipäeval ilmunud artikli jaoks tehtud intervjuudes tunnistasid paljud Venemaa spordiametnikud nende riigi spordisüsteemile varju heitvaid fakte ning nõustusid väitega, et sarnase skaalaga pettust pole varem maailmas kusagil toime pandud.

"See oli hästi korraldatud pettus," kommenteeris Venemaa antidopinguagentuuri tegevdirektor Anna Antseliovitš. Samas kinnitas naine, et Venemaa kõige kõrgemad spordiametnikud ning poliitilised juhid polnud dopingupettustest teadlikud.

Väidetavalt juhiti Venemaa dopinguprogrammi spordiministeeriumist ning abiks olid kunagise KGB õigusjärglane FSB, kelle agendid avasid Sotši olümpiamängudel dopinguproovide purke ning vahetasid välja sportlaste uriiniproove.

Detsembris avaldas WADA poolt juhtumit uurima palgatud Richard McLaren oma raporti, kus tõmmati veel rohkem katet maha Venemaal toimunud dopinguprogrammilt ning selle tulemusena järgnes maailma spordis suurem Venemaa sportlastele rakendatud võistluskeeldude laine.

Venemaa spordiametnike seisukohtade muutus võib ajalehe hinnangul tuleneda sellest, et soovitakse maailma silme ees ennast positiivsemalt näidata, et puhkenud skandaal kiiremini üle elada.

Jätkuvalt ollakse aga kindlalt seda meelt, et Venemaa riigijuhid, kelle all peetakse silmas muidugi president Vladimir Putinit, polnud dopinguprogrammist teadlikud.

Pikka originaalartiklit saab lugeda SIIT (inglise keeles).