EASL-i aastapäevaturniiril osalevad nii olümpiavõitja kui maailmameister

Eesti Akadeemilise Spordiliidu logo (Foto: EASL)

15. jaanuaril täitub Eesti Akadeemilisel Spordiliidul 25 aastat. Seda tähtpäeva tähistatakse terve selle aasta jooksul. Suurejooneliseks avaürituseks on traditsiooniline EASL aastapäeva turniir kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele, millest võtavad osa ka üliõpilasspordi toetajad teistest organisatsioonidest.

Lisaks kõrgkoolidele on võistlustules ka Helsingi Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, Tartu ning Tallinna Linnavalitsuse esindused. Kokku on võistlemas kolmteist esindust kuuel erineval spordialal.

Võistlused toimuvad reedel, 13. jaanuaril Tartu Ülikooli Spordihoones. Kell 10.00 toimub avamine ja ühispildistamine, pärast mida hakkavad kohe võistlused, mis kestavad kuni kella kuueni õhtul. Pool seitse on Ahhaa keskuse Newtoni kohvikus autasustamine, kus antakse kätte auhinnad ka 2016. aasta parimatele üliõpilassportlastele.

Üliõpilasspordi täheks tunnistati eelmisel aastal olümpiapronks Allar Raja, kes jätkab oma õpinguid Tartu Ülikoolis. Samas koolis õpib ka parim üliõpilassportlane suusaorienteeruja Daisy Kudre, kes eelmise aasta üliõpilaste maailmameistrivõistlustel võitis pronksmedali. Parim üliõpilasvõistkond oli sõudmise meeste kahene paarisaeruline paat Geir Suursild (TTÜ) ja Martin Kivilo (TÜ).

Reedel võib võistluskohas kohata paljusid tippsportlasi ja teisi tuntuid inimesi. Korvpallis osaleb 12 meeskonda ja kaks naiskonda. Palliplatsile jooksevad teiste hulgas Tallinna Tehnikaülikoolist Rait Käbin ja Raido Ringmets, Tartu Ülikoolist Gert Kullamäe, Joosep Toome ja Toomas Kandimaa, Audentesest Peeter Tishler, Priit Ilver, Tair Tenno ja Merilin Metsalu. Eesti olümpiakomiteed esindavad teiste hulgas olümpiavõitja Gerd Kanter, olümpiapronks Allar Raja, Kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov, olümpialane Karl Martin Rammo. Tallinna Linnavalitsuse meeskonnas on võistlemas linnasekretär Toomas Sepp ja spordijuht Rein Ilves.

Võrkpallis on väljakul TTÜ meeskonnas Janis Sirelpuu, Marko Mett ja Uku Rumm. Maletajaid asub võistlustulle kakskümmend neli, teiste hulgas ka Igor Krupinski, Toivo Hinrikus, Siim Kanep.

Korvpalli vabavisetes on kindlasti kõigi eesmärgiks lüüa endise tippkorvpalluri Heino Lille rekordit – visata kahe minuti jooksul enam kui 27 korvi.

Sõudeergomeetritel võistluses on põhiküsimuseks, kas Allar Raja suudab lõpetada Aivar Jürgensoni võitude seeriat. Sõudjaid on stardis enam kui 50, ka lauatennises on osalejaid viiekümne ligidal.

Eelmise aasta üldvõitu läheb kaitsma Sisekaitseakadeemia esindus, kuid kindlasti on Tartu Ülikoolil kindel soov jätta seekord üldvõit koju.