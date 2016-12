Eesti aasta noorsportlaseks valiti Kelly Sildaru

X-Mängudel kuldmedali jõudnud Kelly Sildaru jõudis tagasi Eestisse. (Foto: Hanna Samoson /ERR)

Ajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletusel teenis Sildaru kõrgeimad punktid mõlemalt. Teiseks tuli ujuja Kregor Zirk ja kolmandaks kahevõistleja Kristjan Ilves.

"Mul on suur au see auhind vastu võtta. Ma tänan oma perekonda, koostööpartnereid ja nii suuri kui väikseid fänne, kes on mulle kaasa elanud," lausus Sildaru galaõhtu jälgijatele videotervituses. "Tänu teile olen saanud tegeleda sellega, mis mulle meeldib. Teile soovitan aga meeleolukat aastavahetust ja kõrget lendu uuel aastal. Aitäh!"

Ajakirjanikud: 1. Kelly Sildaru, 2. Kregor Zirk, 3. Kristjan Ilves, 4. Johannes Erm, 5. Kenneth Raisma.

Organisatsioonid: 1. Kelly Sildaru, 2. Kregor Zirk, 3. Kristjan Ilves, 4. Johannes Erm, 5. Kenneth Raisma.