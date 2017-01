Kaljuveer Pahvi lahkumisest: visioonid ei läinud kokku, aga läksime sõbralikult lahku

Pahv ütles esmaspäeval ERR-ile, et lahkumine tuli talle ootamatult, kuid see vormistati kokkuleppega.

"Tegelikult läksime ju sõbralikult lahku. Visioonid ei läinud kokku ja nii see elu on, üks läheb edasi ja teine läheb teises suunas. Arvan, et suhted on väga normaalsed ja väga head," kommenteeris Kaljuveer omaltpoolt Vikerraadio hommikuprogrammis "Vikerhommik". "Eesti Meedia areneb praegu väga tugevalt, väga jõuliselt. See on praegu väga tore organisatsioon, kus töötada. Ideaalne. Olen väga rahul selle visiooni, mõtlemiste ja juhtkonnaga, arengutega, mis on Eesti Meedias olnud. Vaatame, kui kaugele välja jõuame."

Hetkel juhid ka Postimehe paberlehe sporditoimetuse tööd? "Eesti Meedia sporditoimetus koosnebki telest, raadiost ja Postimehest, seega jah. Kureerin, panen paika, räägime, teeme visiooni," selgitas Kaljuveer.

Kui palju on see töö lihtsam või keerulisem võrreldes ERR-iga? "Ükski töö ei ole ju lihtne. Sa pead seda tööd armastama ja selleks valmis olema. Eesti Rahvusringhäälingus ja Eesti Meedias on töövaldkond ju täpselt sama – sport," arutles Kaljuveer. "Tuleb organiseerida ülekandeid, teha lugusid, teha ajakirjandust, meediat. Neid ei saakski nii palju eristada. Samamoodi on toimetus selja taga, samamoodi on juhtkond, samamoodi on erinevad meediumid selles suures kontsernis. Arvan, et need on väga sarnased tööd."

Kui suureks Eesti Meedia sporditoimetus kasvab? Kas tulevad ka spordiuudised? "Astume samm-sammult. Vaatame, kui selleks on aeg küps, aga ma arvan küll, et eesmärk on jõuda spordiuudisteni välja," tõdes Kaljuveer. "Sest kui õiguste osakaal on nii suureks läinud, toimetus kasvab, siis paratamatult aeg nõuab seda. Aga hetkel liigume ükshaaval samm edasi, vaatame, kuhu välja jõuame."