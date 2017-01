Lembitu Kuuse oma eluajal: tõesti, ma ei ihka sportlase verd

"Sageli öeldakse halvasti ka mitte teades kõiki tagamaid. See on kõige halvem. Tõesti, ma ei ihka sportlase verd," sõnas Kuuse oma eluajal ise. "Ju ma olen ise selleks liiga kaua spordis olnud, seda head ja halba maitsnud ja võib-olla mõistan seda ise natuke rohkem ka."

"Sa pead ikkagi mõistma ürituse tagamaid. Milles on asi? Miks sellel mehel läks hästi, miks meie lootusel läks täna halvasti? Väga lihtne on öelda, et "miks pagana pärast me neid mehi üldse kuhugi võistlema saadame, kui nad jälle nii kehvalt oma töö tegid, olid viis meest kaheksa tagumise seas"."

"Aga teadmata seda, et üritades paremat... võib-olla mindi suusavalikuga alt. Mitte võib-olla, vaid antud juhul kindlasti," jätkas Kuuse. "Aga kes seda viitsib uurida? Märksa lihtsam on ju panna verine pealkiri: "Meie omad mättasse!"."