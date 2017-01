Eriolümpia patrooniks sai Hannes Hermaküla

Hannes Hermaküla (Foto: Ülo Josing / ERR)

Eriolümpia Eesti Ühenduse patroon on alates käesoleva aasta jaanuarist ETV telenägu Hannes Hermaküla.

"Sport, liikumine ja puuetega inimeste teema on mulle alati südamelähedane olnud,“ põhjendas Hermaküla nõusolekut andes. EO Eesti Ühendus eelistas Hermakülat patroonina just seetõttu, et isiklik kogemus erilise pereliikme näol annab hea empaatiavõime tutvustada eriolümpiat ja selle tegevust eestimaalastele.

Eriolümpia missioon on pakkuda jõukohast spordi ja liikumistegevust intellektipuudega inimestele igas vanuses. Lähim suurvõistlus, kus eestlased osalevad, on Austrias Grazis 17.-25. märtsini toimuvad eriolümpia talvised maailmamängud. Aastas osaleb EO Eesti Ühenduse võistlustel üle 2000 sportlase.